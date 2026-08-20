MasterChef 24/7: ¿Qué es el huacal del pollo y cuáles son sus usos en la cocina?

Este jueves de delivery en el mundo MasterChef 24/7 el pollo adobado se convirtió en la estrella principal de la Dark Kitchen , y aunque en las órdenes que los cocineros prepararon salieron a relucir piezas populares como los muslos y las piernas, hubo otro nombre que fue mencionado y que le causó extrañeza a más de una persona: ¡conoce todos los secretos y usos del huacal, esa parte del pollito que muy pocos quieren pero que es valiosa sobre todo en los caldos!

Chef Isabel Carvajal LLORA al hablar de la experiencia MasterChef 24/7: ‘Les va a transformar la vida’ (VIDEO)

¿Qué es el huacal del pollo y para qué sirve?

La Chef Isabel Carvajal explicó de una forma muy sencilla qué es el "huacal" del pollo luego de que una de las cocineras se lo preguntara mientras estaban cocinando, y es que la "Maestra del Fuego" fue clara al explicar que esa parte no sería incluida en las órdenes que prepararon.

"Es el pechito, es el pechito del pollo", respondió la Chef experta en cocina mexicana. De acuerdo con Larousse Cocina, esta pieza también conocida como la carcasa o el espinazo del animal, es la estructura ósea que queda tras quitarle las pechugas, los muslos, las piernas y las alas.

La columna vertebral, las costillas y, con frecuencia, la rabadilla y el cuello del pollo forman parte del huacal, una pieza que si bien no tiene demasiada carne tampoco conviene desecharla porque es ideal para preparar un sabroso caldo o fondo de pollo.

El huacal casi no tiene carne y, sin embargo, se convirtió en uno de los elementos más valiosos en la cocina tradicional por su alto contenido de hueso, cartílago y colágeno, lo que lo vuelve ideal para los siguientes usos en la cocina:

BASE PARA CALDOS Y FONDOS: Es el ingrediente estrella para hacer consomés rica e intensamente aromatizados. Al hervirse a fuego lento, los huesos y cartílagos liberan colágeno y minerales que le dan cuerpo, untuosidad y un sabor profundo al caldo.

SOPAS Y CALDITO TLALPEÑO: Se cuece junto con verduras (zanahoria, calabacita, elote) y aromáticos para aportar sustancia sin disparar el costo del platillo.

POTENCIADOR PARA EL ARROZ Y GUISADOS: El líquido obtenido de su cocción se usa como sustituto de agua para preparar arroz rojo o blanco, reduciendo el uso de saborizantes artificiales.

SALSAS Y REDUCCIONES: Horneado previamente hasta dorar y hirviéndolo con verduras (mirepoix), genera un fondo oscuro concentrado ideal para glaseados, gravy o salsas base como el mole o adobos.

Aparte de que tiene muchísimo calcio y colágeno, el huacal es extremadamente barato, por lo que es muy usado por los chefs más prestigiosos a la hora de darle cuerpo y sabor a sus platillos... ¡aprovecha los huacales tú también!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?