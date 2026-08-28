Peluqueros y expertos coinciden sobre el encrespamiento del cabello rizado con canas: “Solo mejora si sellas la cutícula después de hidratar”

El cabello rizado con canas puede presentar más encrespamiento, sequedad y falta de definición, especialmente cuando la fibra capilar pierde hidratación. Por eso, mantener una rutina adecuada resulta fundamental para conservar los rizos suaves, definidos y con brillo.

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Peluqueros y expertos coinciden que no basta con aplicar productos hidratantes. Después de aportar humedad al cabello, es necesario sellar la cutícula para ayudar a retenerla y reducir el frizz, un paso especialmente importante en las melenas rizadas con canas.

¿Cómo evitar el encrespamiento del cabello rizado y canoso?

Las melenas con ondas o rizos blancos requieren algunos cuidados específicos para mantener una apariencia uniforme. Las canas tienen una estructura diferente y pueden sentirse más rígidas, por lo que ciertos hábitos cotidianos pueden hacer que el pelo pierda su forma y termine con un acabado desordenado.

Uno de los principales errores está en intentar combatir el frizz únicamente después de que aparece. La forma en la que se lava, desenreda y seca el cabello también influye en el resultado final. Elegir fórmulas adecuadas, evitar el exceso de manipulación y trabajar el producto de medios a puntas puede marcar una diferencia notable.

Los especialistas en cabello rizado recomiendan, además, prestar atención al momento posterior al lavado. Una vez aplicado el tratamiento acondicionador, el cabello necesita una capa que ayude a mantener sus beneficios y proteja la superficie de la fibra. De esta manera, se consigue que los rizos conserven mejor su forma y que las zonas más rebeldes tengan un aspecto más pulido.

El secado también es importante. Frotar la melena con una toalla convencional o tocar constantemente los rizos mientras pierden humedad puede favorecer la aparición de frizz. En cambio, manipularlos con suavidad y utilizar productos diseñados para definirlos permite conseguir una textura más confortable. Además, dejar que el cabello se seque sin manipularlo demasiado ayuda a preservar la forma de cada rizo.