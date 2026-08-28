5 peinados inspirados en los Saja Boys para usar en el regreso a clases
Estos estilos son ideales para poder lucir fresco y que el cabello no moleste en el rostro.
Las Guerreras K-Pop y los Saja Boys han dejado una huella en los pequeños por lo que quieren llevarlos con ello a todas partes. El regreso a clases nos hace pensar en los peinados por lo que te traemos las mejores opciones inspiradas en este personaje.
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Estos peinados de Saja Boys brindan mucha personalidad, estilo moderno, texturizado y vanguardista por lo que se posicionan como grandes alternativas para lucir un look fresco.
¿Cuáles son los mejores peinados de Saja Boys?
El Clásico Jinu Flow (Two-Block Corto)
El primero de los peinados está inspirado en el personaje de Jinu por lo que para lograrlo debes mantener los laterales pulidos y la parte superior con un volumen natural.
Se trata de un corte two-block sutil o un desvanecido medio con capas largas arriba. Para peinarlo debes secarlo hacia adelante y dividir ligeramente el flequillo con un estilo comma hair con ayuda de cera ligera. Se recomienda para la escuela porque es limpio y formal a simple vista.
@lost.misfit Trying out Jinu’s hairstyle! You’ll often see this as the two-block or comma hair, super popular across Asia. #starboy #jinu #kpopdemonhunters #hairstyle #hairtutorial #hairtheory #hairtransformation ♬ Your Idol - Saja Boys & Andrew Choi & Neckwav & Danny Chung & Kevin Woo & samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast
El Despeinado Texturizado de Abby
En este caso tenemos al personaje de Abby cuyo look brinda dinamismo, volumen en la parte de la coronilla y líneas marcadas alrededor de las cejas. Este es un corte con capas cortas y desfiladas en la parte superior para crear movimiento natural.
A la hora de peinarlo se debe aplicar polvo texturizado en las raíces con el cabello seco y con ayuda de los dedos vas a direccionar los mechones hacia el frente y lados. En el caso de que no puedas llevar tinte en el cabello a la escuela puedes lucirlo perfectamente con tu tono de pelo.
El Flequillo Cubriente de Mystery (Wolf Cut Escolar)
Llegamos a Mystery que tiene un look llamativo con un flequillo largo y desfilado que ayuda a enmarcar el rostro de forma dramática. Lo que se realiza es un corte wolf cut o shag suavizado, donde la nuca queda ligeramente más larga y las capas superiores caen de forma ligera.
Para peinarlo tienes que dejar que se seque con aire frío llevando el cabello hacia adelante. Fija el flequillo justo a la altura de las cejas o que quede ligeramente abierto con el objetivo de que no te moleste en la escuela.
@dannyxglam K Pop Saja Boys haircut ✨ Soft, feathered, textured pushback with a dramatic fringe face frame for extra kpop idol appeal . . . . . . #nychairstylist #menshair #nycbarber #kpop #sajaboys ♬ Golden - David Guetta REM/X - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast & David Guetta
Las Ondas Definidas de Jinu (Versión Curly)
Aquí nos encontramos con un estilo recomendando para quienes tienen pelo rizado u ondulado. Lleva a cabo laterales rebajados a tijera para no perder el volumen texturizado superior.
A la hora de peinarlo tienes que utilizar crema para peinar o un activador de rizos en el pelo húmedo. Haz scrunch y deja secar al aire libre. Es recomendado para el regreso a clases porque controla el frizz sin quitar volumen.
El "Romance" Pushback Suave
Por último, tenemos este estilo inspirado en Romance que combina elegancia y rebeldía. Es un corte con capas medianas con un flequillo largo que se abre en cortina. A la hora de peinarlo tienes que dejar caer el cabello sobre la frente, con ayuda de un secador y un cepillo redondo para empujar las capas delanteras hacia atrás y hacia los lados, creando un flujo de ondas suaves.
@danieljacobhill Romance has such wonderful hair! #kpopdemonhunters @ミルボン公式(milbon) ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
Se recomienda porque no deja cabellos en el rostro por lo que es cómodo para días de actividades físicas.