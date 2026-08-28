5 peinados inspirados en los Saja Boys para usar en el regreso a clases

Las Guerreras K-Pop y los Saja Boys han dejado una huella en los pequeños por lo que quieren llevarlos con ello a todas partes. El regreso a clases nos hace pensar en los peinados por lo que te traemos las mejores opciones inspiradas en este personaje.

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Estos peinados de Saja Boys brindan mucha personalidad, estilo moderno, texturizado y vanguardista por lo que se posicionan como grandes alternativas para lucir un look fresco.

¿Cuáles son los mejores peinados de Saja Boys?

El Clásico Jinu Flow (Two-Block Corto)

El primero de los peinados está inspirado en el personaje de Jinu por lo que para lograrlo debes mantener los laterales pulidos y la parte superior con un volumen natural.

Se trata de un corte two-block sutil o un desvanecido medio con capas largas arriba. Para peinarlo debes secarlo hacia adelante y dividir ligeramente el flequillo con un estilo comma hair con ayuda de cera ligera. Se recomienda para la escuela porque es limpio y formal a simple vista.

El Despeinado Texturizado de Abby

En este caso tenemos al personaje de Abby cuyo look brinda dinamismo, volumen en la parte de la coronilla y líneas marcadas alrededor de las cejas. Este es un corte con capas cortas y desfiladas en la parte superior para crear movimiento natural.

A la hora de peinarlo se debe aplicar polvo texturizado en las raíces con el cabello seco y con ayuda de los dedos vas a direccionar los mechones hacia el frente y lados. En el caso de que no puedas llevar tinte en el cabello a la escuela puedes lucirlo perfectamente con tu tono de pelo.

El Flequillo Cubriente de Mystery (Wolf Cut Escolar)

Llegamos a Mystery que tiene un look llamativo con un flequillo largo y desfilado que ayuda a enmarcar el rostro de forma dramática. Lo que se realiza es un corte wolf cut o shag suavizado, donde la nuca queda ligeramente más larga y las capas superiores caen de forma ligera.

Para peinarlo tienes que dejar que se seque con aire frío llevando el cabello hacia adelante. Fija el flequillo justo a la altura de las cejas o que quede ligeramente abierto con el objetivo de que no te moleste en la escuela.

Las Ondas Definidas de Jinu (Versión Curly)

Aquí nos encontramos con un estilo recomendando para quienes tienen pelo rizado u ondulado. Lleva a cabo laterales rebajados a tijera para no perder el volumen texturizado superior.

A la hora de peinarlo tienes que utilizar crema para peinar o un activador de rizos en el pelo húmedo. Haz scrunch y deja secar al aire libre. Es recomendado para el regreso a clases porque controla el frizz sin quitar volumen.

El "Romance" Pushback Suave

Por último, tenemos este estilo inspirado en Romance que combina elegancia y rebeldía. Es un corte con capas medianas con un flequillo largo que se abre en cortina. A la hora de peinarlo tienes que dejar caer el cabello sobre la frente, con ayuda de un secador y un cepillo redondo para empujar las capas delanteras hacia atrás y hacia los lados, creando un flujo de ondas suaves.

Se recomienda porque no deja cabellos en el rostro por lo que es cómodo para días de actividades físicas.