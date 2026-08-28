Manualidades de unicornios: 3 ideas creativas para diseñar tus propios elementos fantásticos
Manualidades de unicornios. Aprende a crear elementos fantásticos con estos 3 diseños creativos y explicados paso a paso.
Cada vez que tenemos una oportunidad de frenar en nuestra rutina debemos hacerlo y si podemos incursionar en alguna práctica que beneficie nuestra paz mental vale doble. Esto es lo que proponen los expertos en un presente en donde el estrés acompaña a la gran mayoría de los ciudadanos.
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Las manualidades y las ideas DIY son las principales prácticas que se recomiendan en el presente como cables a tierra. Estas actividades nos ayudan a ocupar el tiempo en algo creativo y enriquecedor, motivo por el cual nuestra imaginación se moviliza y nuestras emociones se ven acompañadas por la creatividad.
Manualidades de unicornios
Proyectos para elaborar abundan en las redes sociales y plataformas dedicadas al mundo de las manualidades. Eso que en esta oportunidad ponemos a tu disposición 3 ideas muy creativas e inspiradas en una de las criaturas mitológicas más queridas, los unicornios.
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Dulceros unicornio 🦄🩷✨♬ Whistle, ukulele, fun camping and cooking / Long(1283367) - Minimal-8
Las manualidades inspiradas en unicornios son ideales para estimular la imaginación y dar un toque mágico a cualquier espacio con materiales sencillos de reocupar o reciclar.
¿Cómo diseñar elementos fantásticos?
Si te gustan los unicornios o sabes de alguien que los admire, las siguientes manualidades te servirán para embellecer tu rincón favorito de la casa o para obsequiarle a alguien especial. A continuación no solo encontrarás la lista de materiales necesarios, sino el paso a paso para poder concretar cada proyecto:
Diadema con cuerno brillante
Materiales
- 1 vincha o diadema básica de plástico o metal.
- Goma eva (foamy) con purpurina dorada o plateada.
- Fieltro o cartulina de colores pastel (rosa, lila, celeste).
- Hilo dorado, lana multicolor o recortes de tul.
- Algodón o relleno sintético.
- Pistola de silicona caliente o pegamento fuerte.
- Tijeras.
Paso a paso
- Formar el cuerno: Corta un triángulo grande en la goma eva dorada. Enróllalo desde la base hasta formar un cono bien ajustado, rellénalo ligeramente con algodón para darle firmeza y pega la pestaña vertical para cerrarlo.
- Agregar textura al cuerno: Pega un extremo del hilo dorado en la base del cono y enróllalo en espiral apretada hasta la punta para marcar los surcos característicos. Fija el extremo superior con una gota de pegamento.
- Hacer las orejas: Corta dos triángulos medianos en fieltro blanco (base) y dos triángulos más pequeños en fieltro rosa (interior). Pega las piezas pequeñas sobre las grandes y dobla ligeramente la base para darles volumen.
- Montar en la vincha: Pega el cuerno en el centro exacto de la vincha usando abundante silicona. Pega una oreja a cada lado del cuerno.
- Decorar la melena: Pega tiras de lana o tul detrás de la vincha para simular la melena y añade pequeñas flores de fieltro alrededor de la base del cuerno para ocultar los pegamientos.
Lapicero de frasco galáctico
Materiales
- 1 frasco de vidrio limpio (de mermelada o conservas).
- Pintura acrílica blanca o tono pastel (rosa, lavanda o turquesa).
- Pincel o esponja.
- Marcador permanente negro de punta fina.
- Goma eva dorada para el cuerno y las orejas.
- Flores pequeñas de papel o tela.
- Pegamento o silicona líquida.
Paso a paso
- Pintar la base: Aplica una o dos capas de pintura acrílica en el exterior del frasco de vidrio usando una esponja o pincel suave para lograr una cobertura uniforme. Deja secar completamente.
- Diseñar el rostro: Con el marcador permanente negro, dibuja en el centro del frasco dos arcos con pestañas inclinadas hacia arriba para simular los ojos dormidos del unicornio.
- Preparar cuerno y orejas: Corta un triángulo pequeño en goma eva dorada para el cuerno y dos formas de gota estilizada para las orejas.
- Ensamble principal: Pega el cuerno en el borde superior interno del frasco (o justo en el borde del frasco si no usas tapa) para que sobresalga. Pega las orejas a los costados.
- Toque final: Coloca las flores pequeñas de papel rodeando la base del cuerno sobre el borde superior del frasco.
Atrapasueños de unicornio
Materiales
- 1 plato de papel o un aro de madera/plástico viejo.
- Lana de tonos pastel o hilo grueso.
- Cintas de tela, encajes, tiras de tul o retazos de tela.
- Cartulina o goma eva dorada y blanca.
- Perforadora de papel (opcional).
- Tijeras y pegamento.
Paso a paso
- Estructura del aro: Si usas un plato de papel, recorta el círculo interior dejando solo el borde exterior. Si usas un aro, puedes envolverlo completamente con lana para cubrir la base.
- Tejer la red: Haz pequeñas perforaciones alrededor del borde interior del plato. Pasa un trozo de lana de un extremo a otro cruzando los hilos en distintas direcciones hasta crear una red en forma de estrella o telaraña. Asegura las puntas con nudos firmes.
- Colgar la melena: Corta tiras de cintas, encajes y lana de unos 30 cm de largo. Dóblalas por la mitad y sujétalas a la parte inferior del aro usando un nudo alondra (pasando los extremos por el bucle formado).
- Crear los elementos del unicornio: Recorta en goma eva dorada un cuerno largo y dos orejas interiores, y en cartulina blanca dos orejas exteriores. Une las partes de las orejas.
- Montaje final: Pega el cuerno en la cima superior del aro y las orejas a cada lado. Si deseas, añade un par de pestañas dibujadas sobre cartulina montadas en el centro de la red de lana.