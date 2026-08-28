Manualidades de unicornios: 3 ideas creativas para diseñar tus propios elementos fantásticos

Cada vez que tenemos una oportunidad de frenar en nuestra rutina debemos hacerlo y si podemos incursionar en alguna práctica que beneficie nuestra paz mental vale doble. Esto es lo que proponen los expertos en un presente en donde el estrés acompaña a la gran mayoría de los ciudadanos.

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Las manualidades y las ideas DIY son las principales prácticas que se recomiendan en el presente como cables a tierra. Estas actividades nos ayudan a ocupar el tiempo en algo creativo y enriquecedor, motivo por el cual nuestra imaginación se moviliza y nuestras emociones se ven acompañadas por la creatividad.

Manualidades de unicornios

Proyectos para elaborar abundan en las redes sociales y plataformas dedicadas al mundo de las manualidades. Eso que en esta oportunidad ponemos a tu disposición 3 ideas muy creativas e inspiradas en una de las criaturas mitológicas más queridas, los unicornios.

Las manualidades inspiradas en unicornios son ideales para estimular la imaginación y dar un toque mágico a cualquier espacio con materiales sencillos de reocupar o reciclar.

¿Cómo diseñar elementos fantásticos?

Si te gustan los unicornios o sabes de alguien que los admire, las siguientes manualidades te servirán para embellecer tu rincón favorito de la casa o para obsequiarle a alguien especial. A continuación no solo encontrarás la lista de materiales necesarios, sino el paso a paso para poder concretar cada proyecto:

Diadema con cuerno brillante

Materiales



1 vincha o diadema básica de plástico o metal.

Goma eva (foamy) con purpurina dorada o plateada.

Fieltro o cartulina de colores pastel (rosa, lila, celeste).

Hilo dorado, lana multicolor o recortes de tul.

Algodón o relleno sintético.

Pistola de silicona caliente o pegamento fuerte.

Tijeras.

Paso a paso



Formar el cuerno: Corta un triángulo grande en la goma eva dorada. Enróllalo desde la base hasta formar un cono bien ajustado, rellénalo ligeramente con algodón para darle firmeza y pega la pestaña vertical para cerrarlo. Agregar textura al cuerno: Pega un extremo del hilo dorado en la base del cono y enróllalo en espiral apretada hasta la punta para marcar los surcos característicos. Fija el extremo superior con una gota de pegamento. Hacer las orejas: Corta dos triángulos medianos en fieltro blanco (base) y dos triángulos más pequeños en fieltro rosa (interior). Pega las piezas pequeñas sobre las grandes y dobla ligeramente la base para darles volumen. Montar en la vincha: Pega el cuerno en el centro exacto de la vincha usando abundante silicona. Pega una oreja a cada lado del cuerno. Decorar la melena: Pega tiras de lana o tul detrás de la vincha para simular la melena y añade pequeñas flores de fieltro alrededor de la base del cuerno para ocultar los pegamientos.

Lapicero de frasco galáctico

Materiales



1 frasco de vidrio limpio (de mermelada o conservas).

Pintura acrílica blanca o tono pastel (rosa, lavanda o turquesa).

Pincel o esponja.

Marcador permanente negro de punta fina.

Goma eva dorada para el cuerno y las orejas.

Flores pequeñas de papel o tela.

Pegamento o silicona líquida.

Paso a paso



Pintar la base: Aplica una o dos capas de pintura acrílica en el exterior del frasco de vidrio usando una esponja o pincel suave para lograr una cobertura uniforme. Deja secar completamente. Diseñar el rostro: Con el marcador permanente negro, dibuja en el centro del frasco dos arcos con pestañas inclinadas hacia arriba para simular los ojos dormidos del unicornio. Preparar cuerno y orejas: Corta un triángulo pequeño en goma eva dorada para el cuerno y dos formas de gota estilizada para las orejas. Ensamble principal: Pega el cuerno en el borde superior interno del frasco (o justo en el borde del frasco si no usas tapa) para que sobresalga. Pega las orejas a los costados. Toque final: Coloca las flores pequeñas de papel rodeando la base del cuerno sobre el borde superior del frasco.

Atrapasueños de unicornio

Materiales



1 plato de papel o un aro de madera/plástico viejo.

Lana de tonos pastel o hilo grueso.

Cintas de tela, encajes, tiras de tul o retazos de tela.

Cartulina o goma eva dorada y blanca.

Perforadora de papel (opcional).

Tijeras y pegamento.

Paso a paso

