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Manualidades de unicornios: 3 ideas creativas para diseñar tus propios elementos fantásticos

Manualidades de unicornios. Aprende a crear elementos fantásticos con estos 3 diseños creativos y explicados paso a paso.

Manualidades de unicornios 3 ideas creativas para diseñar tus propios elementos fantásticos.jpg
|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

Cada vez que tenemos una oportunidad de frenar en nuestra rutina debemos hacerlo y si podemos incursionar en alguna práctica que beneficie nuestra paz mental vale doble. Esto es lo que proponen los expertos en un presente en donde el estrés acompaña a la gran mayoría de los ciudadanos.

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Las manualidades y las ideas DIY son las principales prácticas que se recomiendan en el presente como cables a tierra. Estas actividades nos ayudan a ocupar el tiempo en algo creativo y enriquecedor, motivo por el cual nuestra imaginación se moviliza y nuestras emociones se ven acompañadas por la creatividad.

Manualidades de unicornios

Proyectos para elaborar abundan en las redes sociales y plataformas dedicadas al mundo de las manualidades. Eso que en esta oportunidad ponemos a tu disposición 3 ideas muy creativas e inspiradas en una de las criaturas mitológicas más queridas, los unicornios.

@arte_y_manualidades_lore

Dulceros unicornio 🦄🩷✨

♬ Whistle, ukulele, fun camping and cooking / Long(1283367) - Minimal-8

Las manualidades inspiradas en unicornios son ideales para estimular la imaginación y dar un toque mágico a cualquier espacio con materiales sencillos de reocupar o reciclar.

¿Cómo diseñar elementos fantásticos?

Si te gustan los unicornios o sabes de alguien que los admire, las siguientes manualidades te servirán para embellecer tu rincón favorito de la casa o para obsequiarle a alguien especial. A continuación no solo encontrarás la lista de materiales necesarios, sino el paso a paso para poder concretar cada proyecto:

Diadema con cuerno brillante

Materiales

  • 1 vincha o diadema básica de plástico o metal.
  • Goma eva (foamy) con purpurina dorada o plateada.
  • Fieltro o cartulina de colores pastel (rosa, lila, celeste).
  • Hilo dorado, lana multicolor o recortes de tul.
  • Algodón o relleno sintético.
  • Pistola de silicona caliente o pegamento fuerte.
  • Tijeras.

Paso a paso

  1. Formar el cuerno: Corta un triángulo grande en la goma eva dorada. Enróllalo desde la base hasta formar un cono bien ajustado, rellénalo ligeramente con algodón para darle firmeza y pega la pestaña vertical para cerrarlo.
  2. Agregar textura al cuerno: Pega un extremo del hilo dorado en la base del cono y enróllalo en espiral apretada hasta la punta para marcar los surcos característicos. Fija el extremo superior con una gota de pegamento.
  3. Hacer las orejas: Corta dos triángulos medianos en fieltro blanco (base) y dos triángulos más pequeños en fieltro rosa (interior). Pega las piezas pequeñas sobre las grandes y dobla ligeramente la base para darles volumen.
  4. Montar en la vincha: Pega el cuerno en el centro exacto de la vincha usando abundante silicona. Pega una oreja a cada lado del cuerno.
  5. Decorar la melena: Pega tiras de lana o tul detrás de la vincha para simular la melena y añade pequeñas flores de fieltro alrededor de la base del cuerno para ocultar los pegamientos.

Lapicero de frasco galáctico

Materiales

  • 1 frasco de vidrio limpio (de mermelada o conservas).
  • Pintura acrílica blanca o tono pastel (rosa, lavanda o turquesa).
  • Pincel o esponja.
  • Marcador permanente negro de punta fina.
  • Goma eva dorada para el cuerno y las orejas.
  • Flores pequeñas de papel o tela.
  • Pegamento o silicona líquida.

Paso a paso

  1. Pintar la base: Aplica una o dos capas de pintura acrílica en el exterior del frasco de vidrio usando una esponja o pincel suave para lograr una cobertura uniforme. Deja secar completamente.
  2. Diseñar el rostro: Con el marcador permanente negro, dibuja en el centro del frasco dos arcos con pestañas inclinadas hacia arriba para simular los ojos dormidos del unicornio.
  3. Preparar cuerno y orejas: Corta un triángulo pequeño en goma eva dorada para el cuerno y dos formas de gota estilizada para las orejas.
  4. Ensamble principal: Pega el cuerno en el borde superior interno del frasco (o justo en el borde del frasco si no usas tapa) para que sobresalga. Pega las orejas a los costados.
  5. Toque final: Coloca las flores pequeñas de papel rodeando la base del cuerno sobre el borde superior del frasco.

Atrapasueños de unicornio

Materiales

  • 1 plato de papel o un aro de madera/plástico viejo.
  • Lana de tonos pastel o hilo grueso.
  • Cintas de tela, encajes, tiras de tul o retazos de tela.
  • Cartulina o goma eva dorada y blanca.
  • Perforadora de papel (opcional).
  • Tijeras y pegamento.

Paso a paso

  1. Estructura del aro: Si usas un plato de papel, recorta el círculo interior dejando solo el borde exterior. Si usas un aro, puedes envolverlo completamente con lana para cubrir la base.
  2. Tejer la red: Haz pequeñas perforaciones alrededor del borde interior del plato. Pasa un trozo de lana de un extremo a otro cruzando los hilos en distintas direcciones hasta crear una red en forma de estrella o telaraña. Asegura las puntas con nudos firmes.
  3. Colgar la melena: Corta tiras de cintas, encajes y lana de unos 30 cm de largo. Dóblalas por la mitad y sujétalas a la parte inferior del aro usando un nudo alondra (pasando los extremos por el bucle formado).
  4. Crear los elementos del unicornio: Recorta en goma eva dorada un cuerno largo y dos orejas interiores, y en cartulina blanca dos orejas exteriores. Une las partes de las orejas.
  5. Montaje final: Pega el cuerno en la cima superior del aro y las orejas a cada lado. Si deseas, añade un par de pestañas dibujadas sobre cartulina montadas en el centro de la red de lana.

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