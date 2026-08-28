Lancer confiesa que fue lo más difícil en MasterChef 24/7 antes de convertirse en finalista: “Un infierno”

La última eliminación de MasterChef 24/7 se vivió al límite y uno de los que se enfrentó a sinfín de emociones, fue Lancer, quien se convirtió en el segundo finalista gracias a su excelente desempeño. Sin embargo, esta felicidad se vio opacada para el cocinero con la salida de Michelle, que no pudo llegar a la recta final y de la que se despidió después de semanas viviendo un tórrido romance.

Y para festejar este logro, los cocineros tuvieron una clase de mixología en la que brindaron por haber llegado hasta la final y compartierron un poco de sus emociones tras 15 semanas en competencia. Cuando llegó el turno de Lancer, contó animado que la cocina más famosa de México le dejó muchas cosas buenas, inluso a pesar de que en un principio le costó trabajo adaptarse a la convivencia con desconocidos y hasta tuvo algunos pleitos con los "Maestros del fuego".

"Me siento orgulloso de mi trayectoria aquí adentro. Ya lo he dicho antes, entré con un nivel de cocina básico y mírenme a dónde he llegado. He aprendido muchísimo aquí porque me lo tomé en serio. La verdad, la primera semana fue un infierno para mí estar aquí, porque yo suelo estar solo y aquí estaba con un montón de gente. Al final vencí esa parte, tuve que hacerlo. Estoy muy agradecido con mis profesores, con la Chef Isabel, que empezamos peleando y ahora nos queremos mucho", explicó Bruno.

Lancer admitió que le costó trabajo adaptarse a la convivencia en MasterChef 24/7|ESPECIAL

¿Quiénes son los FINALISTAS de MasterChef 24/7?

Son cuatro los cocineros que llegaron a la gran final de MasterChef 24/7 y que ahora tendrán que demostrar que tienen lo necesario para llevarse el primer lugar, así como el ambicioso premio de dos millones de pesos. Se trata de Ixdit, Lancer, Claudia y Flor, ésta última que estuvo a nada de irse porque su platillo final tuvo deficiencias y se salvó por el sabor de su salsa.

¿Cuándo es la FINAL de MasterChef 24/7? Fecha y hora exacta para verla

El último episodio de MasterChef 24/7 será el próximo domingo 30 de agosto, en punto de las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible mediante el sitio web y app de Azteca UNO; mientras que en las redes sociales podrás enterarte de todo lo que pasa entre cocinadas.