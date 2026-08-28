ÚLTIMA HORA: Muere Rey Harald V de Noruega luego de 35 años en el poder; ¿quién ocupará su lugar?

Este viernes 28 de agosto el mundo se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del Rey Harald V de Noruega a los 89 años de edad luego de que permaneciera en el poder por más de 35 años. Su reinado comenzó en 1991 y el rey fue el de mayor edad en Europa además de que era el penúltimo rey de la vieja Europa. La noticia sin duda alguna ha consternado no solo al país que gobernó el monarca, sino ha sorprendido a todos a nivel internacional. La noticia fue confirmada por La Casa Real.

¿De qué murió el Rey Harald V de Noruega?

Fue el La Casa Real quién a través de un comunicado compartió la noticia de que el monarca había perdido la vida en el Hospital Universitario de Oslo.

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