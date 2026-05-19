Cuál enmarca mejor tus facciones: balayage o mechas brasileñas

El balayage junto a las mechas brasileñas se ha destacado por ser alternativas diferentes para mejorar nuestro aspecto y el de nuestra melena, popularizándose rápidamente entre las usuarias que desean hacerse un cambio de look.

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No obstante, entre las usuarias, ha surgido la duda sobre cuál es la mejor opción con la que podrás enaltecer tus facciones. Para responder al cuestionamiento, te detallaremos cuál es la opción favorita.

¿Qué queda mejor: balayage o mechas?

Para tener una mejor respuesta al respecto, hay que entender la diferencia entre ambas técnicas. El balayage es una técnica donde se aplica un degradado sutil desde la raíz, con lo que se logra un efecto natural, ya que no se aplican líneas muy marcadas.

Por otra parte, las mechas brasileñas igualmente son una técnica de coloración que se destaca por dar un contraste marcado, pero en la raíz tiene un aspecto natural y las puntas son aclaradas con mayor intensidad; en teoría, se crea un “halo de luz” alrededor de la cabeza.

En teoría, ambas opciones son buenas, pero todo va a depender de lo que estés buscando. Si quieres enmarcar tus facciones, puedes optar por las mechas; esto se debe a los mechones delanteros aclarados que ofrece, además de que concentra la luz en el rostro, iluminando ojos y pómulos.

¿Ya no debo usar el balayage?

¡Detente! Considerando la información que te compartimos, no quiere decir que ya no puedas usar el balayage; al contrario, es otra gran alternativa debido a que ilumina toda la melena de forma uniforme. Igualmente, genera un efecto de luz más suave, ya que te puede ayudar a estilizar las facciones, en especial si suelen ser muy duras.

En conclusión, ambas son muy buenas alternativas, pero todo dependerá de lo que estés buscando; si tu idea es enmarcar tu rostro, entonces escoge las mechas brasileñas. No olvides acudir a un experto para que te pueda hacer una buena aplicación de la técnica.