5 mechas brasileñas para cabello largo

Si buscas un cambio de look pues las mechas son buenas opciones para darle iluminación al cabello. Las mechas brasileñas son la mejor opción sobre todo para quienes tienen pelo largo.

Las mechas brasileñas, conocidas técnicamente como Brazilian Illuminage, son ideales para el cabello largo porque crean un contraste marcado entre una raíz natural y puntas muy iluminadas, aportando una dimensión que evita que la melena se vea plana o sin vida. A diferencia del balayage tradicional, esta técnica busca una luz más intensa y estratégica que resalta el movimiento de las ondas.

¿Cuáles son las mejores mechas brasileñas?

Si buscas un nuevo estilo para tu cabello pues ten en cuenta estos estilos populares:

Morena Iluminada (Caramelo y Miel): Esta es la versión más clásica para bases oscuras. Se utilizan tonos cálidos como el caramelo o el miel para crear reflejos que parecen "besados por el sol", manteniendo la raíz oscura para un crecimiento de bajo mantenimiento.

Brazilian Blonde (Rubios Perlados o Vainilla): Para quienes buscan un cambio más radical. Se trabaja con fondos de aclaración altos (niveles 9 o 10) para lograr matices perlados, beige o vainilla que aportan un brillo máximo a lo largo de toda la cabellera.

Contour o "Money Piece": Se enfoca en iluminar intensamente los mechones que enmarcan el rostro. En cabello largo, esto ayuda a suavizar las facciones y crea un punto focal de luz que rejuvenece la apariencia general.

Avellana y Chocolate: Una opción más sutil y sofisticada. Ideal para dar textura y profundidad a cabellos castaños muy largos sin necesidad de una decoloración agresiva, manteniendo la salud de la fibra capilar.

Efecto Degradado de Alto Contraste: A diferencia del degradado suave, este estilo brasileño busca una transición marcada donde las puntas son significativamente más claras que la zona media, creando un efecto visual de mayor volumen y longitud.

Para mantener este tipo de coloración, expertos recomiendan usar mascarillas nutritivas y productos específicos para proteger el brillo, dado que la técnica suele requerir decoloración intensa en las puntas.