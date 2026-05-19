Cómo maquillar las ojeras con diferentes colores

Las ojeras oscuras suelen ser terribles tenerlas en tu mirada, ya que pueden generar un aspecto cansado en tu rostro. En la actualidad, ya existen formas de maquillar esa zona para ocultar la coloración, pero es importante hacerlo bien para cubrirlas completamente y que no sean más visibles.

Para ello te explicaremos cómo lo puedes hacer usando diferentes colores, teniendo una mejor cobertura. Toma papel y lápiz para que puedas anotar todos los consejos.

¿Qué maquillaje se usa para tapar las ojeras?

Para maquillar las ojeras, es importante considerar la preparación de la piel, la aplicación de productos, los diferentes colores según tu piel y su sellado, ya que esto te ayudará a fijar mejor todos los cosméticos. Considera los siguientes pasos:

Preparación de la piel: En la piel aplica crema hidratante o contorno de ojos usando el dedo anular y dando toques ligeros; te ayudará a evitar la resequedad en la zona. Neutralización: Si tienes ojeras moradas o azules, aplica precorrector naranja en piel morena, mientras que en piel clara usa tonos melocotón, salmón o durazno. En caso de ser marrones o verdosos, puedes aplicar un precorrector rosa o amarillo. Recuerda aplicar poco producto y difuminar a toques. Corrección e iluminación: Ya que aplicaste los diferentes colores, encima coloca un corrector lo más similar a tu piel en el lagrimal y en la esquina externa. Difumina con suaves toques con esponja húmeda o brocha. Sellado sutil: Aplica un polvo traslúcido suelto, pero antes retira el exceso del polvo en tu mano y realiza suaves toques en la zona.

¿Por qué no usar base de maquillaje debajo de los ojos?

Usualmente, no se recomienda usar la base de maquillaje en los párpados; esto se debe a la textura que tiene, ya que fácilmente puede empezar a cuartearse en la zona, correrse y formar pliegues que endurezcan nuestra mirada, debido a que no cuenta con la misma fórmula que un corrector.

Para maquillar las ojeras con diferentes colores, haz los pasos que ya te explicamos. Recuerda que para mayor cobertura usa productos con más pigmentación y usa brochas, siempre dando suaves toques para un mejor difuminado.