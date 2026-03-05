5 rituales para recibir el equinoccio de primavera 2026; traerán abundancia, amor y salud

El equinoccio de primavera 2026 está por llegar, con él nuevas energías entran y otras se renuevan, es por eso que es importante estar preparado para recibirlo de la mejor manera y hacer rituales es una forma efectiva de atraer cosas positivas, es por eso que en esta ocasión te damos cinco ideas distintas para que tu vida esté llena de abundancia, amor y mucha salud.

¿Cuáles son los mejores rituales para atraer abundancia, amor y salud en el equinoccio de primavera 2026?

Frasco de la abundancia: Esta idea consiste en utilizar un frasco de vidrio y dentro de él colocar arroz, azúcar, canela, laurel y monedas. Deberás colocarlo en un lugar clave como tu buro, en tu mesa de trabajo o incluso en un altar. Es muy importante que este frasco lo llenes de intención con frases como “La prosperidad ilimitada me rodea”, “Cada día atraigo más riqueza y éxito”, “Estoy abierta a recibir todo lo bueno” o cualquier frase en la que atraigas abundancia con tus palabras.

Plato de la abundancia: Este ritual consiste en colocar un plato con sal, harás un espacio en el centro para colocar un limón en forma de cruz, en cada abertura del limón colocarás una moneda y esparcirás canela por todo el plato mientras haces afirmaciones para eliminar bloqueos de abundancia. Deja el plato debajo de tu cama por siete días, las monedas las guardarás y lo demás lo agradecerás y tirarás.

Baño de rosas: Este ritual es ideal para el amor y consiste en hervir un litro de agua con una rama de canela, después de algunos minutos apagarás el fuego y añadirás pétalos de rosas, miel, azúcar y el perfume de tu preferencia. Te deberás bañar normal y al final enjuagar el cuerpo con esa agua mientras dices algunas afirmaciones para abrir tus caminos en el amor.

Ritual para el amor: Este ritual consiste en escribir en un papel tu nombre con la fecha del día en el que lo hagas y en el otro escribir “mi amor verdadero”. Unirás los papeles con un hilo rojo y colocarás canela y miel sobre ellos, finalizarás encendiendo con una vela blanca y haciendo afirmaciones positivas sobre encontrar el amor verdadero y sano.