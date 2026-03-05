Mhoni Vidente saca la carta del diablo y lanza una preocupante advertencia que cambiará al mundo

Mhoni Vidente reveló una preocupante advertencia sobre el futuro de la humanidad. Luego de sacar la carta del Diablo y la del Emperador, que, según ella, simbolizan poder, conflicto y decisiones extremas, aseguró que podrían anunciar una catástrofe relacionada con la guerra que actualmente se vive entre Irán e Israel y Estados Unidos.

Según explicó la famosa pitonisa en Reporte H, el conflicto en Medio Oriente podría desencadenar una serie de eventos que sacudirían al mundo tal como lo conocemos.

“Va a durar de 13 días a 33 días”, señaló Mhoni Vidente. Después expresó su preocupación por la visión que tuvo, ya que, según sus cartas, una bomba nuclear podría ser el detonante que pondría fin al conflicto.

Mhoni Vidente lanzó una fuerte predicción sobre la humanidad que podría ocurrir en marzo.|(Facebook/Mhoni Vidente/Canva)

No obstante, también advirtió que el mundo enfrentaría una crisis económica con escasez de alimentos y un fuerte aumento en los precios. Aun así, subrayó que después del conflicto podría llegar un periodo de paz y noticias positivas para la humanidad.

Pero eso no fue todo. La astróloga también habló de otras predicciones que, según ella, podrían cumplirse durante este mes, al que calificó como una etapa cabalística llena de movimientos energéticos importantes.

Qué otras predicciones de Mhoni Vidente ocurrirían en marzo de 2026

Mhoni Vidente reveló en su canal de YouTube algunas de las predicciones que podrían cumplirse en marzo de 2026, varias de ellas bastante fuertes:

Los días clave serán el 7, 11, 13 y 21 de marzo.

Piscis y Aries dominarán la energía del mes.

El eclipse lunar provocará conflictos y tensiones en el mundo.

Podría haber un conflicto fuerte entre Estados Unidos, Irán y Pakistán.

México será bendecido con estabilidad y oportunidades.

Se registrarán altas temperaturas y posibles periodos de sequía.

Aunque Mhoni Vidente se ha vuelto muy popular por algunas predicciones que sus seguidores consideran acertadas (como advertencias sobre fenómenos naturales, cambios políticos en América Latina o el triunfo de ciertos artistas en premios internacionales), especialistas recuerdan que este tipo de visiones no cuentan con bases científicas ni políticas comprobables.

Por ello, sus declaraciones deben tomarse como interpretaciones personales dentro del ámbito del entretenimiento y la astrología.