El error que comete la gente al maquillarse y envejece la mirada

El error que comete mucha gente al maquillarse y que envejece la mirada es realizar un delineado muy marcado acompañado de una gran cantidad de sombra oscura. Aunque estas técnicas suelen utilizarse para intensificar los ojos, los expertos señalan que, cuando se aplican en exceso, pueden reducir visualmente el tamaño de la mirada, destacar líneas de expresión y aportar un aspecto más pesado al rostro.

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Las tendencias actuales de maquillaje se inclinan cada vez más hacia acabados ligeros, luminosos y bien difuminados. En este contexto, los maquillistas recomiendan dejar atrás los trazos rígidos y las sombras demasiado intensas para apostar por técnicas que aporten profundidad sin recargar los párpados.

¿Por qué un delineado muy marcado puede hacer que la mirada parezca más envejecida?

La maquilladora británica Lisa Eldridge, reconocida por trabajar con celebridades y miembros de la realeza, ha explicado en diversas ocasiones que el exceso de producto alrededor de los ojos puede endurecer las facciones y restar frescura a la expresión. Del mismo modo, la maquilladora Bobbi Brown suele defender la importancia de realzar los rasgos naturales sin ocultarlos bajo capas de maquillaje.

Según los expertos, estos son algunos de los efectos negativos de un delineado excesivamente marcado:



Reduce visualmente el tamaño de los ojos: las líneas gruesas pueden hacer que la mirada parezca más cerrada.

las líneas gruesas pueden hacer que la mirada parezca más cerrada. Destaca la textura de la piel: los trazos oscuros atraen la atención hacia arrugas y líneas de expresión.

los trazos oscuros atraen la atención hacia arrugas y líneas de expresión. Endurece las facciones: genera un contraste demasiado intenso que puede restar suavidad al rostro.

genera un contraste demasiado intenso que puede restar suavidad al rostro. Produce un efecto visual descendente: si el delineado no está bien orientado, puede enfatizar la caída natural de los ojos.

si el delineado no está bien orientado, puede enfatizar la caída natural de los ojos. Resta luminosidad: los tonos oscuros aplicados en exceso absorben la luz y hacen que la mirada parezca menos fresca.

La maquilladora Charlotte Tilbury también ha señalado que una mirada rejuvenecida suele construirse a través de la luz y la dimensión, no únicamente mediante la intensidad del color.

¿Cómo recomiendan los maquillistas resaltar los ojos sin envejecer la mirada?

Es posible conseguir una mirada definida y sofisticada sin recurrir a delineados agresivos ni sombras demasiado oscuras. Entre las recomendaciones más habituales destacan:



Optar por delineados finos: ayudan a definir los ojos sin reducir visualmente su tamaño.

ayudan a definir los ojos sin reducir visualmente su tamaño. Utilizar tonos marrones en lugar de negro intenso: aportan profundidad con un acabado más suave y natural.

aportan profundidad con un acabado más suave y natural. Difuminar las sombras correctamente: Lisa Eldridge recomienda evitar líneas rígidas y trabajar siempre las transiciones.

Lisa Eldridge recomienda evitar líneas rígidas y trabajar siempre las transiciones. Aplicar color de forma estratégica: concentrar la intensidad en la parte externa del ojo genera profundidad sin sobrecargar el párpado.

concentrar la intensidad en la parte externa del ojo genera profundidad sin sobrecargar el párpado. Incorporar puntos de luz: iluminar el lagrimal o el centro del párpado ayuda a abrir la mirada.

iluminar el lagrimal o el centro del párpado ayuda a abrir la mirada. Priorizar las pestañas bien definidas: Bobbi Brown considera que unas pestañas trabajadas pueden aportar protagonismo a los ojos sin necesidad de excesos.

Otra técnica recomendada por maquillistas como Charlotte Tilbury es el tightlining o delineado invisible, que consiste en maquillar la raíz de las pestañas para aportar profundidad sin que el delineado sea visible. En definitiva, el secreto para una mirada más joven no está en añadir más producto, sino en aplicarlo de forma estratégica.