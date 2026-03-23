3 errores de maquillaje que hacen que tus ojos se vean más pequeños

Comenzó la primavera 2026 y las nuevas tendencias de la moda también rozan al mundo del maquillaje. Ciertos diseños y colores comenzarán a imponerse en esta temporada pero, más allá de poder seguir las tendencias, habrá que prestar especial atención a las técnicas que empleamos para no caer en errores.

Noticias Puebla del 20 de marzo 2026

El maquillaje tiene sus trucos y algunos errores pueden hacer que no nos dure el tiempo que necesitamos, nuestros ojos se vean más pequeños o terminemos resaltando ciertas facciones que no nos favorecen.

¿Cuesta maquillarse?

Además de los profesionales en la materia, las consultas a la Inteligencia Artificial (IA) se han disparado en el presente por ser una herramienta que, además de analizar bibliografía en solo segundos, comparte conclusiones. Gemini es una de esas aplicaciones y afirma que dominar el maquillaje puede ser un reto al principio porque requiere desarrollar coordinación motriz y entender cómo interactúan diferentes texturas con tu tipo de piel.

Para esta IA, la dificultad de maquillarse suele radicar en aprender técnicas específicas, como difuminar sombras para que no queden parches o lograr la simetría en un delineado. Es por eso que Gemini remarca que “el truco está en no intentar técnicas profesionales desde el primer día y enfocarte en resaltar tus rasgos de forma natural mientras te familiarizas con las herramientas”.

¿Por qué los ojos se ven más pequeños?

Por todo lo señalado, resulta interesante enfocarse en los errores que deben evitarse para no maquillarnos en vano. “Lograr que la mirada destaque es un arte de equilibrio. A veces, técnicas que parecen lógicas para resaltar los ojos terminan cerrando la expresión”, advierte Gemini.

Esta Inteligencia Artificial presenta tres errores comunes al maquillarse que suelen reducir visualmente el tamaño de los ojos:

El delineado "estuche" en la línea de agua: Delinear todo el contorno del ojo (arriba y abajo) con un lápiz negro muy oscuro crea un efecto de marco cerrado. Al saturar la línea de agua inferior con tonos oscuros, los bordes del ojo parecen contraerse hacia el centro.



La alternativa: Usa un lápiz beige o color crema en la línea de agua inferior para "extender" la esclerótica (lo blanco del ojo) y deja los tonos oscuros solo para la línea de las pestañas exteriores.

Pestañas sin curvatura o con exceso de peso: Las pestañas rectas proyectan una sombra sobre el globo ocular, lo que oscurece la mirada y la hace ver más pequeña y cansada. Asimismo, aplicar demasiadas capas de rímel en las pestañas inferiores puede crear un efecto de "ojo caído".



La alternativa: Usa siempre un rizador de pestañas antes de la máscara. Esto abre el ángulo del ojo de forma inmediata. Si buscas un impacto mayor, aplica el rímel principalmente en las pestañas superiores, concentrándote en las del extremo externo.

Sombras oscuras sin difuminar o mal ubicadas: Aplicar un color oscuro en todo el párpado móvil sin degradarlo hacia la cuenca hace que el ojo se vea hundido y plano. Si el pigmento no sube un poco por encima del pliegue, el párpado parece "pesado".

