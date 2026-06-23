Cómo maquillar tus pestañas para una boda para aguantar las lágrimas de emoción

En la actualidad, no hacen falta ocasiones especiales para lucir un nuevo peinado, una manicura en tendencia, un maquillaje deslumbrante o un outfit sofisticado. Verse bien es una premisa que todos llevamos impreso en el día a día.

Sin embargo, cuando existen eventos especiales, como una boda, de seguro buscamos ir un paso más allá con nuestra imagen y lucirnos en todo momento. Es en este punto que se deben de tener en cuenta algunas consideraciones, al menos en cuanto al maquillaje elegido, para no padecer durante la velada.

¿Qué evitar al maquillarse para una boda?

Los expertos en belleza precisan que si buscamos lucir impecables en una boda lo primero que debemos evitar son las bases con efecto flashback, es decir aquellas con alta protección solar o mucho sílice ya que nos harán ver pálidos en las fotos.

Además, advierten que es ideal que el maquillaje sea a prueba de agua porque el rímel y delineador común no resistirían las lágrimas ni el sudor que se puede presentar durante el emotivo evento.

¿Cómo maquillar tus pestañas?

En el caso de las pestañas, un punto clave a la hora de realzar la mirada y darle a nuestro rostro protagonismo, hay que prestarles suma atención ya que si nos gana la emoción durante la boda podríamos arruinar nuestro maquillaje.

Es en este punto que diferentes fuentes de información relacionadas con el mundo de la belleza remarcan que la clave no está solo en el producto que utilicemos, sino en la técnica de sellado y en cómo manejamos el drama en el momento exacto. A continuación, para sortear este momento, se detalla una guía paso a paso para que nuestras pestañas sigan intactas hasta el final de la fiesta:

El bloqueo contra la humedad

Preparación: Cero residuos



Antes de tocar la máscara, asegúrate de que tus pestañas estén completamente limpias y secas. Si te pusiste crema para el contorno de ojos o protector solar, pasa un hisopo limpio o un tissue por las pestañas. La gratitud es la enemiga número uno de la duración.

El Rizado: Mecánico, no químico



Arquea tus pestañas en tres pasos (raíz, medios y puntas) antes de aplicar cualquier producto. Esto abre la mirada y ayuda a que la pestaña actúe como un "paragüas", evitando que apunte hacia abajo y toque la zona de las ojeras si empiezas a lagrimear.

El Primer de pestañas (Tu mejor aliado)



Si quieres un extra de seguridad, aplica una capa de primer de pestañas transparente o blanco. No solo aporta volumen y definición, sino que actúa como una capa protectora que fija la máscara que viene después.

La elección y aplicación de la máscara

Acá no hay negociación: necesitas una fórmula a prueba de agua (Waterproof) de larga duración.

El truco profesional: Elegí una que defina y alargue, evitando las fórmulas que son demasiado pesadas o "pastosas" para dar volumen extremo, ya que tienden a descascararse más rápido con la humedad.

Protocolo de emergencia: Qué hacer cuando caen las lágrimas