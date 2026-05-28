El error más común al limpiar el inodoro y deja muchas bacterias

Recordemos que limpiar el inodoro no solo se hace por cuestiones estéticas; también es una labor que se realiza por temas de higiene y salud, ya que son espacios en los que podemos encontrar muchas bacterias, por lo que debemos tener cuidado al momento de lavar.

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Aunque hagamos uso de cloro, podemos estar cometiendo una falla, comprometiendo la higiene de la zona. Para que ya no te ocurra, te detallaremos cuál es el error más común que se hace.

¿Qué es lo mejor para limpiar los inodoros?

Muchos suelen confundir la limpieza con la desinfección, por lo que muchos omiten alguno de ellos, pensando que lograrán eliminar toda la suciedad que tienen, pero no es así, ya que pueden mantenerse los microorganismos en la zona, por lo que es el error más común que provoca que haya muchas bacterias.

Por eso, para limpiar el inodoro, se recomienda usar la técnica de “tres baldes”, técnica que es recomendada por las autoridades de salud, recomendando los siguientes pasos:

Usar agua limpia con detergente para limpiar todas las superficies internas y externas. Otro balde de agua para enjuagar toda la espuma que se haya generado. Por último, el uso de solución de cloro sin la necesidad de enjuagar.

Evita a toda costa el uso del vinagre blanco, ya que usualmente se ha pensado que es una gran opción para desinfectar el espacio, pero no es así. Igualmente, no combines productos de limpieza; su fórmula pierde efectividad y puede generar una reacción química; es el error más común que se suele cometer.

¿Cómo limpiar el inodoro?

Siguiendo el orden anterior para limpiar el inodoro, podrás eliminar todos los microorganismos y muchas bacterias que puedes tener en esa zona. Se recomienda que al iniciar el proceso de limpieza hagamos lo siguiente: