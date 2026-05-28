El maquillaje para ojos muy juntos, aquellos cuya distancia entre sí es menor al tamaño de un propio ojo, se basa en la técnica de la extensión visual lateral.

El objetivo es dejar el tercio interno del ojo completamente limpio y cargado de luz, mientras concentras toda la intensidad, el color oscuro y los trazos hacia las esquinas exteriores para separar visualmente la mirada.

Hoy te presentamos lo que dicen los expertos sobre las reglas de visajismo y maquillaje correctivo profesional, aquí tienes las 3 técnicas de sombreado más efectivas para equilibrar tus facciones.

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Las 3 técnicas de sombreado para ojos muy juntos

Sombreado transversal extendido, el ojo rasgado

Esta es una técnica que consiste en aplicar una sombra muy clara o iluminador mate desde el lagrimal hasta la mitad del párpado móvil. A partir del centro y hacia afuera, aplica una sombra de transición media, y finaliza colocando el tono más oscuro en la esquina externa, difuminándolo en forma "V" acostada hacia la sien.

Las mejores formas de maquillar los ojos juntos|Pinterest

Crea un degrado de luz a sombra que obliga al ojo humano a leer la mirada hacia afuera, estirando horizontalmente el diámetro del ojo.

Halo eyes invertido o luz focal interna

La técnica consiste en aplicar sombras oscuras y de profundidad únicamente en el tercio exterior del ojo y en la cuenca externa. Toda la mitad interna, desde el lagrimal y hasta el centro, se satura con una sombra metalizada, satinada o con efecto polvo de luna que sea muy clara.

Esto funciona perfectamente porque el brillo y la claridad del lagrimal expanden visualmente el espacio del puente de la nariz, simulando que hay mayor distancia entre ambos globos oculares.

Esta es la forma correcta de sombrear los ojos juntos|Pinterest

Delineado foxy o sombreado difuminado externo

Puedes utilizar una sombra marrón oscura o negra con una brocha angular para trazar un delineado suave que comience desde la mitad del ojo hacia afuera. Después, extiende la colita de la sombra de forma horizontal y recta hacia la línea del cabello, difuminando los bordes para que se pierdan con la piel.

