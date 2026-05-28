7 cortes de flequillo para disimular una frente pequeña

Tener una frente pequeña o estrecha presenta un desafío único: el flequillo tradicional o muy compacto puede acortar aún más el rostro, cerrando las facciones y endureciendo la mirada.

Hoy te presentamos cuáles son los 7 cortes de flequillo que te permiten alargar el rostro e iluminar tu cara, lo cual es validado por expertos en visajismo.

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Los 7 flequillos que disimulan la frente pequeña

Flequillo cortina o curtain bangs

Se abre perfectamente al centro y se desvanece de forma escalonada hacia las mejillas. Al dejar expuesto un triángulo de piel en el medio de la frente, rompe horizontalidad y añade longitud vertical al rostro.

Flequillo de cortina para una frente estrecha|Pinterest

Baby bangs o mirco flequillo estratégico

Cortado muy arriba de la línea de las cejas. El truco es tomar el mechón inicial desde la coronilla, más atrás de la cabeza, lo que hace creer al ojo que tu frente empieza mucho más arriba de su nacimiento real.

Flequillo desfilado o texturizado

Un fleco entreabierto y con las puntas sutilmente desmechadas. Su estructura ligera funciona como una ventana: deja pasar la luz y trasluce la piel, evitando el efecto de bloque que encoge las facciones.

Flequillo desfilado para caras con frente pequeña|Pinterest

Flequillo de lado profundo

Al peinar el fleco en una diagonal pronunciada, se genera una línea asimétrica que rompe la forma chata de la frente, estirando visualmente todo el tercio superior de la cara.

Flequillo coreano

Es un estilo ultra fino e hilado que cae de forma sutil sobre los ojos. Al ser tan ralo, no oculta la frente en absoluto, sino que la enmarca de manera delicada aportando dinamismo.

Flequillo coreano para caras con frentes estrechas|Pinterest

Flequllo largo y despuntado

Es un fleco que sobrepasa las cejas pero que está sumamente entresacado. Al mezclarse de forma ffluida con las capas laterales del cabello, suaviza al contorno sin asfixiar la frente.

Flequillo de herradura

Se trata de una variante del fleco cortina; es estrecho y corto en la parte superior del entrecejo, pero se abre y se ensancha de forma curva hacia los pómulos, creando una silueta de botella que estiliza el rostro.