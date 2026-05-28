Cómo maquillar los lunares para estilizarlos

Pese a que muchos lucen con orgullo sus lunares, otros no son amantes de estos aspectos en el rostro. Ante eso, se tienen diferentes herramientas para disimularlos o incluso desaparecerlos por completo con un maquillaje inteligente. Es por ello que se ofrecen estos consejos para que este rasgo luzca fenomenal si deseas convivir con él de la mejor manera.

Ventaneando | Programa completo 28 de mayo de 2026

¿Cómo puedes estilizar los lunares en tu rostro?

Tomando en cuenta que tú eres partidario de estilizar y no desaparecer los lunares, sigue estos consejos, recordando que la clave es dominar la técnica de aplicación, cuidando en extremo el color y la textura. Depende de cada uno lo que busque con su respectiva estilizada, pero se le puede dar protagonismo u ocultarlo un poco.

Iluminación - Un primer consejo es darle un toque de luz que estilice la zona, aplicando una pequeña cantidad de iluminador (líquido o en polvo) justo a uno o dos milímetros por arriba o por un lado del lunar.

Un primer consejo es darle un toque de luz que estilice la zona, aplicando una pequeña cantidad de iluminador (líquido o en polvo) justo a uno o dos milímetros por arriba o por un lado del lunar. Fijación - Sella ligeramente el área con un poco de translúcido al usar una brocha pequeña y con cerdas sueltas para que no se mueva durante el día.

Sella ligeramente el área con un poco de translúcido al usar una brocha pequeña y con cerdas sueltas para que no se mueva durante el día. Delineado preciso - Usa un delineador líquido de larga duración o a prueba de agua. Se recomienda pincel extra fino o punta-plumón.

Usa un delineador líquido de larga duración o a prueba de agua. Se recomienda pincel extra fino o punta-plumón. Técnica - Toca suavemente el lunar existente con la punta del delineador para reavivar su color. Si se encuentra desvanecido o lo quieres acentuar, marca un punto pequeño y sutil.

¿Cómo puedes cuidar tu estilo de maquillaje con lunares como protagonistas?

Muchos expertos y espacios como la IA de Google indican que los lunares aportan mucha personalidad, sobre todo en zonas específicas como la mejilla o cerca de los labios. Por eso los consejos anteriores también buscan un objetivo que permita definición y simetría. Entonces, sigue estos dos últimos consejos para tu maquillaje.