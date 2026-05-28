Cómo aplicar el rubor en rostros alargados

El rubor o blush es el mejor aliado arquitectónico para equilibrar las facciones en un rostro alargado u oblongo. El secreto siempre residirá en trazar líneas horizontales que interrumpan la longitud vertical de la cara y expandan visualmente los costados.

Hoy te presentamos lo que debes hacer paso a paso para que tengas una guía rápida y muy estructurada de las 3 técnicas de aplicación más efectivas para equilibrar completamente tu cara.

Las 3 formas de aplicar rubor en rostros alargados

La franja horizontal clásica o efecto sunkissed

Aplica el rubor en línea recta, comenzando desde la manzana de la mejilla, y extiéndelo horizontalmente de forma directa hacia las orejas, pasando ligeramente sobre el puente de la nariz si buscas un look veraniego.

Al trazar una franja de color horizontal continua en el tercio medio de la cara, creas un corte visual que rompe la verticalidad del rostro, simulando mayor anchura lateral y compactando la longitud general.

La mejor técnica para aplicar rubor en rostros alargados|Pinterest

La técnica del pómulo central o focus on apples

Sonríe frente al espejo para localizar la parte más prominente de tus mejillas o las manzanas. Aplica el rubor de forma circular justo en ese centro y difumina los bordes sutilmente hacia afuera, sin subir nunca hacia las sienes.

Concentrar el color y la luz en el centro exacto de las mejillas expande visualmente la parte media del rostro. Al mantener el color alejado de la línea del cabello superior, evitas el efecto de estiramiento vertical.

Así puedes aplicar el rubor si tienes un rostro alargado|Pinterest

El rubor en drapeado bajo o draping horizontal

Debes aplicar el producto justo debajo del hueso del pómulo, pero en lugar de angular el trzo hacia arriba, estilo lifting, difumínalo de forma plana y recta hacia el lóbulo de la oreja.

Esto suele funcionar como una técnica que simula una estructura ósea más ancha en la base de las mejillas, lo que ayuda a contrarrestar la apariencia de un mentón o mandíbula demasiado alargados.

Los expertos coinciden en que el mayor error para un rostro alargado es aplicar el rubor en diagonal desde la mejilla hacia las sienes.