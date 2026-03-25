El error más común al usar protector solar que debes evitar

El uso de protector solar se ha convertido en una necesidad, especialmente durante la temporada más calurosa del año, y es que la exposición de la piel a los rayos del sol puede generar problemas que van desde la aparición de manchas hasta el envejecimiento prematuro.

Sin embargo, existe un error bastante común que puede que estés cometiendo al colocarte tu bloqueador. Por ello, hoy te presentamos lo que dicen los expertos sobre este cosmético y las reglas básicas para que cumpla bien su función.

¿Cuál es el error más común al usar protector solar?

De acuerdo con expertos, el error más común y crítico al usar bloqueador solar es aplicar insuficiente producto, ya que la mayoría de las personas solo utiliza de una cuarta parte a la mitad de lo que realmente deberían estar aplicando.

Para evitar esto y asegurarte de que tu protector realmente cumpla con su función, debes saber que en el rostro, cuello y orejas, la medida estándar es de dos dedos de producto, mientras que para el resto del cuerpo se recomiendan al menos 30 mililitros (equivalentes a un vaso de shot).

El error más común al aplicar protector solar es no utilizar la cantidad suficiente|Pexels: www.kaboompics.com

Además, muchas personas suelen pasar por alto que la protección no dura todo el día, por lo que reaplicar bloqueador es muy importante, de lo contrario, transcurridas un par de horas dejará de tener efecto.

Idealmente, el protector solar debe volverse a aplicar de dos a tres horas después de su uso, o inmediatamente de salir del agua (playa o alberca) así como después de haberse secado con una toalla.

El protector solar debe retocarse cada dos o tres horas|Pexels: Anna Tarazevich

Tampoco te olvides de cubrir zonas clave que la mayoría de ocasiones son dejadas de lado, como los párpados, las orejas, el dorso de las manos, los empeines y la línea del cabello.

Así mismo, se recomienda utilizar protectos incluso en los días nublados, ya que los rayos UV son capaces de atravesar las nubes e incluso las ventanas. Finalmente, se recomienda ponerlo de 15 a 30 minutos antes de exponerse al sol.