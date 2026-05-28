Cómo maquillarse las pestañas de abajo sin mancharse

Al maquillarse las pestañas de abajo, logras ampliar el aspecto de tu mirada, pero debes tener cuidado, ya que fácilmente puede mancharse la piel del párpado inferior, algo terrible si ya tenías el maquillaje del rostro aplicado.

Por suerte, esa situación es posible prevenirla haciendo ciertos pasos en la aplicación, técnica con la que lograrás realzar tu mirada evitando experimentar el terrible accidente.

¿Cómo poner rímel en las pestañas de abajo?

Para maquillarse las pestañas de abajo sin mancharse, es muy sencillo; solamente hay que cambiar el ángulo de nuestra mirada al momento de hacer la aplicación. Para ello, Modo IA nos recomienda los siguientes pasos:

La posición del cepillo: Aplícalo verticalmente, usando solamente la punta. Pasa de lado a lado sobre cada pestaña. Si quieres hacerlo horizontalmente, haz movimientos en zigzag desde la raíz. En caso de que tu rímel tenga un cepillo muy grueso, toma el producto con una brocha plana y aplica. Barrera protectora: Coloca una cuchara pequeña, una tarjeta o papel debajo de las pestañas; esto te ayudará a evitar tocar la piel de la zona. Otra opción es aplicar polvo translúcido en la piel; si te ensucias, puedes retirar el exceso de producto. Los productos debo elegir: Antes de comprar cualquier producto para las pestañas, siempre se recomienda optar por aquellos cosméticos que tengan cepillos delgados para una mejor precisión en la aplicación.

¿Qué hago si ya me ensucié con el rímel?

Si ya te ensuciaste, no caigas en pánico ni talles la zona, ya que lo único que harás será mancharte más. Tómalo con calma, espera a que el rímel se seque y, con un hisopo limpio y seco, retira el producto seco; así no dañarás tu maquillaje.

Para maquillarse las pestañas de abajo, se recomienda el uso de máscaras a prueba de agua, logrando una mejor duración, ya que con facilidad puede correrse el producto, manchando el párpado inferior cuando se usan productos que no son duraderos.