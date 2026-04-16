El cuidado de la piel debe ser una rutina diaria que forme parte de nuestra salud, higiene y bienestar. Es probable que tú ya cuentes con una rutina de diversos pasos para un buen skincare y que estés cometiendo uno de los errores más comunes que pasan desapercibidos.

Sin embargo, este problema "invisible" está causando que tu rostro luzca apagado, con texturas irregulares o se surjan brotes inesperados y aquí te explicamos por qué y cómo puedes evitarlo.

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Este es el error que hace que tu piel no se vea bien

Si eres de las personas que agrega pasos interminables a su rutina. el error no suele estar en lo que falta, sino en lo que estás haciendo de más, que generalmente es la sobreexfoliación y el daño a la barrera cutánea.

En el afán de conseguir una "piel de porcelana", podrías estar abusando del uso de ácidos como el glicólico o el salicílico, así como de exfoliantes físicos. Ya que aplicados en exceso, eliminan la capa protectora natural de nuestra piel.

El principal error que podría estar arruinando tu skincare|Pexels: Sora Shimazaki

Las señales de alerta que indican que estás cometiendo este error son:



Tu piel brilla, pero se siente tirante o con efecto plástico

Los productos que antes no te ardían ahora te molestan

Tienes zonas secas y brotes al mismo tiempo

Si has experimentado algunos de estos problemas, debes saber que la solución está en aplicar la técnica del "menos es más".

Tu piel puede lucir mal si cometes este error|Pexels: Moni Rathnak

Para volver a tener una piel sana, uno de los secretos más importantes es mantener la simplicidad. Te recomendamos suspender los activos fuertes por al menos una semana y solo enfocarte en limpiar, hidratar y proteger del sol.

Esto ayudará a que tu barrera cutánea recupere su salud y refleje la luz de forma natural, contrario a lo que ocurre con las pieles dañadas, cuyo aspecto es más de inflamación. Si notas que los problemas persisten a pesar del descanso de tu piel, es mejor que consultes con un especialista.

