Cazzu da el salto inesperado: así es su debut como actriz en una película premiada

La cantante argentina Cazzu vuelve a causar sensación, pues ahora debutará como actriz este 16 de abril de 2026 en Argentina con la película Risa y la cabina del viento, un filme que ya ha sido premiado en festivales internacionales. En el filme da vida a Sara, un personaje clave dentro de una historia emotiva sobre el duelo. Con este papel marca su primer gran paso en el mundo del cine.

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¿De qué trata “Risa y la cabina del viento”, la nueva película de Cazzu?

La historia se enfoca en Risa, una niña que pierde a su padre en un incendio. La vida cambiará cuando sin querer descubre una cabina telefónica abandonada que le permite hablar con personas fallecidas. Pero las llamadas no serán gratis; toda llamada tiene una condición: Ayudar a los muertos a resolver asuntos pendientes a cambio de cumplir su mayor deseo.

Cazzu|Cazzu- Instagram Oficial

¿Qué papel tiene Cazzu en la película?

Cazzu no tiene el papel principal en la película, pero sí interpreta a un personaje importante para el desarrollo de la historia. El personaje interpreta a Sara, la madre de Risa. Ella funciona como guía emocional para el personaje principal y refleja la distancia y el dolor. Este proyecto podría en definitiva marcar un antes y un después.

Una película que ya llega al cine con premios

Llama mucho la atención que este filme ya contaba con varios reconocimientos antes de su estreno comercial:



Stockholm International Film Festival Junior

Festival de Mar del Plata

El proyecto resulta bastante interesante y destaca por las locaciones en Tierra del Fuego, con un elenco nacional y música de babásicon. Se desconoce si esta cinta la podremos ver en México, aunque es muy probable que la podamos ver aquí por el hype y la enorme popularidad que tiene Cazzu en nuestro país.

¿Estás listo para disfrutar de Cazzu en el Cine?

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