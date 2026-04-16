Se cumple la regla de 3, mueren tres figuras del espectáculo en los últimos cinco días

La famosa “regla de 3” nuevamente ha sorprendido a todos, puesto que se ha cumplido nuevamente, ya que en los últimos cinco días, hemos sido testigos de la muerte de tres figuras del espectáculo importantes, decesos que han sorprendido a todos por lo inesperado de los hechos.

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La industria del espectáculo se encuentra conmocionada ante las lamentables noticias; te detallaremos de quiénes se trata para que sepas toda la información sobre los hechos.

¿Qué famosos murieron?

En el mundo de la farándula mexicana se ha cumplido la regla de 3, donde se ha presentado la muerte de tres figuras del espectáculo en los últimos cinco días, decesos que generaron mucho ruido en el público que los llegó a conocer:

El primero de ellos fue Jaime Reyes Oviedo , quien en abril falleció a sus 82 años; se destacó por ser un reconocido actor, quien participó en las producciones de “Las siete cucas” y “El diablo en persona”.

, quien en abril falleció a sus 82 años; se destacó por ser un reconocido actor, quien participó en las producciones de “Las siete cucas” y “El diablo en persona”. El 13 de abril falleció el cantante Juan García a sus 26 años, quien se destacaba por ser intérprete de corridos tumbados. Lamentablemente, fue víctima de un ataque con arma de fuego en San Pedro Garza García en Nuevo León.

a sus 26 años, quien se destacaba por ser intérprete de corridos tumbados. Lamentablemente, fue víctima de un ataque con arma de fuego en San Pedro Garza García en Nuevo León. El 15 de abril del 2026 falleció la cantante Lucha Moreno a sus 86 años, quien se destacó por su carrera en el género de música ranchera. Se destaca su nombre por ser la mamá de Mimi, una de las integrantes del grupo “Flans”.

La muerte de las 3 personalidades en los últimos cinco días ha generado mucho impacto entre los usuarios, ya que se trataba de personalidades queridas por sus fans.

¿Cuál es la regla de tres de la muerte?

En la escuela hemos escuchado el método matemático de “regla de tres”, en el que se agrupan 3 datos para poder obtener el cuarto dato restante, técnica que seguramente hemos usado en diversas ocasiones.

Sin embargo, dentro de la farándula, es algo muy diferente, ya que es un término que se usa para hacer hablar sobre la muerte de tres figuras del espectáculo en un periodo corto de tiempo y con poca diferencia de días entre los decesos.