¿Kimberly Loaiza dejará a Juan de Dios Pantoja por JOP? Así va el “shippeo” entre la influencer y el líder de Fuerza Regida

En los días recientes un recuerdo del pasado invadió la mente de los fanáticos de Kimberly Loaiza, quienes aseguran que desde hace un tiempo uno de los intérpretes más reconocidos del medio le está “tirando el can”. Ahora, de manera explícita, Jesús Ortiz Paz está dejando mensajes en el espacio digital. Ya donó y confesó que le gusta la influencer. ¿Qué opina JD Pantoja?

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¿Cómo va el “shippeo” de Kimberly Loaiza y JOP?

Circuló en los medios que el músico de corridos fue una de las celebridades que apoyaron a la familia Loaiza en medio de un severo problema de salud de la madre de Kim y de Steff. Ante eso, muchos aseguraron que en el pasado JOP ya había mandado indirectas de su gusto por la famosa youtuber. Pero ahora lo confirmó.

Con 28 años, el joven aprovechó toda la fuerza de los medios que están hablando de Kim, para confirmar que sí tiene un gusto por ella. Los fanáticos le han comentado que si quiere a la influencer, se vista de rojo, situación que ya cumplió. También le indicaron que si quiere a la joven de 28 años, que se suba a su ferrari rojo y lo maneje, situación que también ya hizo.

En ese sentido, el músico está muy activo en redes sociales indicando que le interesa la esposa de JD Pantoja. Por esta razón los fanáticos estallaron e incluso pidieron que se fuera con él y dejara a su actual esposo, al cual han catalogado de manipulador y de quien se tiene reportes que ya le fue infiel a Kimberly Loaiza.

¿Kimberly Loaiza o JD Pantoja ya reaccionaron al “shippeo”?

La joven no ha indicado nada acerca de lo que está sucediendo, sin embargo Juan de Dios ya hizo un TikTok donde de cierta forma se burló de los donativos que llegaron por parte de JOP y Kenia Os. Y es que cabe recordar que según Steffany Loaiza, ni Kim ni JD han dado dinero y por supuesto… no se han hecho presentes en estos momentos de alta tensión alrededor de la salud de Mary Martínez Robledo.