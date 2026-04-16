5 diseños de uñas inspiradas en Sabrina Carpenter para ir a Coachella 2026

La segunda fecha del Coachella 2026 es del 17 al 19 de abril y una de las artistas principales es Sabrina Carpenter, quien causó gran revuelo durante el primer fin de semana y es inspiración para muchos en cuanto a moda, estilo y hasta uñas.

Si estás en busca de una manicura que conecte con el look de la intérprete de "Espresso", checa estas recomendaciones que se ven fantásticas, gracias a los colores y diseños.

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Uñas al estilo Sabrina Carpenter: Luce auténtica, femenina y a la moda

Blue chick: Si eres fanática de Sabrina Carpenter seguramente sabrás que el color azul es uno de sus favoritos y este diseño de uñas es todo lo que ama la cantante. Lleva el azul pastel de base, un corazón transparente en medio e icónicos sticker de besos.

Combinación de efectos: Los colores pastel son hermosos para verte femenina y en tendencia. Si quieres recrear este diseños de uñas, combina efectos como mano alzada, punta francesa, cat eye, stickers y hasta aplicaciones de brillos.

Aesthetic: Este estilo de manicura es perfecta para las chicas que optan por un estilo más natural, pero sin pasar desapercibidas. Lleva las uñas en corte almendra y con la punta francesa en azul pastel y el toque está en una uña con un corazón en relieve en tono plateado.

Butter: Si amas el color amarillo y quieres lucir increíble en Coachella 2026 te sugerimos este diseño de uñas en color amarillo mantequilla inspirado en Sabrina Carpenter. Opta por un par de uñas en punta francesa y otras con aplicaciones plateadas o rosadas.

Cat Eye: Si lo tuyo es llevar una manicura con estilo más elevado este diseño de uñas es el ideal. Elige un color base con efecto cat eye, te recomendamos un cloud dancer, gris o plateado y para hacerlo sumamente especial, elige diminutas aplicaciones de brillos.