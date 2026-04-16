5 diseños de uñas inspiradas en Sabrina Carpenter para ir a Coachella 2026
Se viene el segundo fin de semana de Coachella y si estás buscando inspiración para tus diseños de uñas, mira estos basados en Sabrina Carpenter, una de las artistas principales del evento.
La segunda fecha del Coachella 2026 es del 17 al 19 de abril y una de las artistas principales es Sabrina Carpenter, quien causó gran revuelo durante el primer fin de semana y es inspiración para muchos en cuanto a moda, estilo y hasta uñas.
Si estás en busca de una manicura que conecte con el look de la intérprete de "Espresso", checa estas recomendaciones que se ven fantásticas, gracias a los colores y diseños.
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Uñas al estilo Sabrina Carpenter: Luce auténtica, femenina y a la moda
Blue chick: Si eres fanática de Sabrina Carpenter seguramente sabrás que el color azul es uno de sus favoritos y este diseño de uñas es todo lo que ama la cantante. Lleva el azul pastel de base, un corazón transparente en medio e icónicos sticker de besos.
Combinación de efectos: Los colores pastel son hermosos para verte femenina y en tendencia. Si quieres recrear este diseños de uñas, combina efectos como mano alzada, punta francesa, cat eye, stickers y hasta aplicaciones de brillos.
Aesthetic: Este estilo de manicura es perfecta para las chicas que optan por un estilo más natural, pero sin pasar desapercibidas. Lleva las uñas en corte almendra y con la punta francesa en azul pastel y el toque está en una uña con un corazón en relieve en tono plateado.
Butter: Si amas el color amarillo y quieres lucir increíble en Coachella 2026 te sugerimos este diseño de uñas en color amarillo mantequilla inspirado en Sabrina Carpenter. Opta por un par de uñas en punta francesa y otras con aplicaciones plateadas o rosadas.
Cat Eye: Si lo tuyo es llevar una manicura con estilo más elevado este diseño de uñas es el ideal. Elige un color base con efecto cat eye, te recomendamos un cloud dancer, gris o plateado y para hacerlo sumamente especial, elige diminutas aplicaciones de brillos.