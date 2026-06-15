Cómo ganar espacio en baños pequeños con muebles modernos
Baños pequeños. Descubre cómo ampliarlos con muebles modernos que son clave.
Los hogares siguen demandando de intervenciones cada año. No siempre se trata de trabajos de mantenimiento, sino que las tendencias invitan a cambiar su decoración y ciertos parámetros de diseño con el fin de embellecer y optimizar la funcionalización de sus espacios.
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Los expertos no siempre apuntan a las tendencias que viajan de un país a otro, sino que se enfocan en las dimensiones y estructura de cada casa. De esta manera, logran establecer qué es lo más conveniente para lograr los objetivos señalados anteriormente.
La odisea con los baños pequeños
Uno de los espacios que demanda intervenciones es el baño y diseñarlo adecuadamente no es solo una cuestión de estética. Esto representa todo un desafío de arquitectura ya que cada centímetro cuenta para transformar este espacio en un lugar funcional, cómodo y agradable.
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Una planificación inteligente del baño permite aprovechar la iluminación y la continuidad de materiales, generando así una mayor sensación de amplitud visual. Además, esto facilita la limpieza diaria y revaloriza significativamente la propiedad.
Muebles de baño modernos
Es en este marco que las tendencias en diseño y decoración de interiores ponen el foco en los muebles modernos como una solución a los problemas de espacio de los baños pequeños. A continuación se detallan cuáles son las mejores alternativas de mobiliario para ganar lugar en este rincón de la casa:
- Muebles y vanitorys suspendidos: Son una de las mejores soluciones para baños estrechos ya que, al carecer de patas y dejar libre la zona inferior, eliminan barreras visuales y generan una sensación de continuidad en el suelo. Además, facilitan la limpieza diaria.
- Espejos con almacenamiento oculto: Los gabinetes con frentes de espejo resultan ideales ya que permiten organizar los productos de cuidado diario en compartimentos internos ocultos. Además, su superficie reflectante y su iluminación aportan profundidad al cuarto de baño.
- Mobiliario con cajoneras amplias y frentes acanalados: Los gabinetes equipados con cajones de gran capacidad y repisas laterales son perfectos para estructurar el almacenamiento en un baño. Además, logran desviar la atención hacia el diseño del mueble, aportando carácter y sofisticación sin recargar visualmente el espacio.