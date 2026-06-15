Estos son los 5 regalos que puedes dar el Día del Padre para no caer en las mismas opciones

Se acerca el Día del Padre, una fecha donde celebramos la figura paterna de nuestra familia. Faltan pocos días para el festejo, por lo que es posible que todavía no tengas listos los obsequios, además de que puede resultar difícil escoger entre todas las opciones.

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Es así que te detallaremos 5 regalos que puedes escoger, alternativas con las que evitarás caer en las mismas opciones de siempre. Toma nota de las opciones que debes seleccionar.

¿Qué regalos dar el Día del Padre?

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina. Si todavía no compras sus regalos y no sabes qué darle, no te preocupes, te daremos 5 alternativas a las que puedes optar, con las cuales evitarás caer en las mismas opciones de cada año:

Tecnología: Puede ser una bocina, audífonos o algún gadget para su computadora, en especial si sabes que a tu padre le gusta usar ese tipo de accesorios, además de ser más probable que los use constantemente.

Lociones: Si conoces los aromas que le gustan, es una gran opción, ya que podrás darle otra opción más para tener una fragancia diferente.

Set de café: Otra gran opción es darle un set de café, en especial si sabes que es un tema que le apasiona.

Máquina de masaje: Para los padres deportistas, es la mejor alternativa, ya que después de una intensa rutina, les permitirá aliviar la tensión muscular que presente.

Bolso o cartera: Para los que son oficinistas, es una gran alternativa para cambiar el aspecto de su mochila.

¿Cuál es la fecha exacta del Día del Padre?

A diferencia de otras celebraciones, el Día del Padre se festeja el tercer domingo de junio, generando que año con año la fiesta cambie de día. Por ejemplo, para el 2026, se realizará el 21, mientras que en el 2025 fue el 15.

Por lo tanto, aún tienes un par de días para poder adquirir sus regalos, así que considera todas las alternativas que te proporcionamos, con las que evitarás caer en las mismas opciones. No te estreses y compra el artículo que se adapte mejor a tu padre.