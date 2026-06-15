6 opciones para reemplazar el espejo rectangular del baño por diseños que están en tendencia

El baño es una de las habitaciones más importantes en una casa y debe ser funcional para que el uso sea óptimo, por lo que en muchas ocasiones, la decoración pasa a segundo término. Sin embargo, mejorar la apariencia de este espacio es muy fácil y es posible empezar solamente con renovar el espejo rectangular que va empotrado en la pared por un modelo ligero que aporte personalidad y sea igual de útil.

Los 6 espejos para baño que se ven sofisticados y no quedan aburridos