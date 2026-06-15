6 opciones para reemplazar el espejo rectangular del baño por diseños que están en tendencia
Si ya te aburriste de la decoración aburrida en el baño, puedes transformar la vista por completo solo con cambiar el espejo clásico por una silueta llamativa.
El baño es una de las habitaciones más importantes en una casa y debe ser funcional para que el uso sea óptimo, por lo que en muchas ocasiones, la decoración pasa a segundo término. Sin embargo, mejorar la apariencia de este espacio es muy fácil y es posible empezar solamente con renovar el espejo rectangular que va empotrado en la pared por un modelo ligero que aporte personalidad y sea igual de útil.
Los 6 espejos para baño que se ven sofisticados y no quedan aburridos
- Espejo redondo minimalista. Si buscas una opción discreta, entonces los espejos redondos con marcos ligeros son la mejor alternativa para un baño elegante. Esto porque crean una sensación visual ligera y brindan equilibrio, incluso en cuartos pequeños, según explica el sitio especializado MoonMirrors. Es posible elegir entre diseños que van sin marco o con uno de silueta delgada en color negro o plata.
Con forma irregular. Para los que prefieren modelos atrevidos y que le den personalidad al cuarto, los espejos de formas irregulares que están arrasando en las tendencias 2026 quedan lindos y renuevan la vista del baño al instante. Y si quieres algo con color, se le puede añadir un marco de colores fabricado con pasta.
- Espejo para baño con luz LED. En caso de que quieras una alternativa más moderna que optimice tus rutinas diarias, el espejo que trae luz LED integrada se convertirá en tu mejor aliado. De acuerdo con información de icoBath, trata de opciones circulares o cuadradas que se iluminan al tacto y son resistentes a la humedad que hay en este tipo de ambientes.
De cuerpo completo. Siguiendo con la premisa de sustituir el espejo rectangular aburrido del baño, los modelos de cuerpo completo son ideales para elevar la utilidad de estas habitaciones. Todo gracias a que transforman el espacio en un vestidor sin tener que hacer instalaciones extra. Además, ayuda a crear una apariencia de mayor amplitud y permiten que la luz circule correctamente.
- Espejo arqueado para la pared del baño. Si estás indeciso entre las formas cuadradas y circulares, prueba con un modelo arqueado que fusione siluetas geométricas en una versión aesthetic. Tal como explica el portal Elegant Showers, una ventaja es que estos espejos que están en tendencia para el 2026 brindan altura visual para que el baño se vea más grande de lo que realmente es.
Con marcos vintage. Aunque no lo creas, la decoración del baño dice mucho sobre tu personalidad y permite crear combinaciones muy atractivas. Así que si eres fan de la decoraciones vintage y que salgan de lo tradicional, está la opción de espejos con marcos antiguos que le dan un toque espectacular.