3 guarniciones para acompañar el mole, la receta tradicional con la que Ricardo fue eliminado de MasterChef 24/7

El mole es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana y es famoso por sus deliciosos sabores, ya que está preparado con una mezcla de chiles, especias, condimentos y hasta chocolate. Y aunque su sabor por sí mismo ya es exquisito, cuando se acompaña con guarniciones equilibradas queda mucho mejor, pero si se escoge un acompañante inadecuado, toda la receta puede arruinarse, justo como le pasó a Ricardo en MasterChef 24/7.

Las 3 mejores guarniciones para comer con el mole al estilo MasterChef 24/7

Arroz . Un clásico que nunca falla. El arroz es un gran complemento para el mole , ya sea con pollo, carne de puerco o hasta en enchiladas. Para que sea una comida bien equilibrada, el rojo con verduras como el chícharo, la zanahoria y la papa son ideales. También puede ir blanco con granitos de elote.



. Un clásico que nunca falla. , ya sea con pollo, carne de puerco o hasta en enchiladas. Para que sea una comida bien equilibrada, el rojo con verduras como el chícharo, la zanahoria y la papa son ideales. También puede ir blanco con granitos de elote. Frijoles . Los frijolitos de la olla son el complemento perfecto de casi cualquier comida mexicana como la que se prepara en MasterChef 24/7 y saben muy bien cuando se sirven con mole rojo. Dependiendo de los gustos, pueden ir enteros y bien calientitos: o refritos sazonados con un poco de grasa de longaniza o chorizo.



. Los frijolitos de la olla son el complemento perfecto de casi cualquier y saben muy bien cuando se sirven con mole rojo. Dependiendo de los gustos, pueden ir enteros y bien calientitos: o refritos sazonados con un poco de grasa de longaniza o chorizo. Plátano macho frito. A pesar de que parece una fusión inesperada, el plátano macho frito queda buenísimo como guarnición para el tradicional mole rojo. Esta variación gastronómica es especialmente famosa en la gastronomía de la zona sur de México.

El arroz, los frijoles y el plátano macho frita quedan muy bien para acompañar el mole|Canva

¿Quién fue el 5to eliminado de MasterChef 24/7? El error que dejó fuera a un cocinero

Luego de las intensas pruebas de cocina, Ricardo se convirtió en el 5to eliminado de MasterChef 24/7. La decisión de los jueces llegó como consecuencia de su equivocación al momento de elegir la guarnición para el mole que hizo desde cero.

Esto porque acompañó el platillo con una ensalada, lo que los chefs consideraron que no tenía concordancia con los sabores y que fue un grave error haberlo incluido. De esta manera, el cocinero se une a los 4 exparticipantes que ya quedaron fuera de la cocina más famosa y son: Javier Lara "La Chuleta metalera", Nash, Arturo y Lula.