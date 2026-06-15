3 mascarillas capilares nocturnas para reparar puntas abiertas en melenas secas

Las mascarillas capilares que se aplican durante la noche permiten una restauración profunda de las melenas secas, ya que estas sufren una pérdida constante de lípidos y humedad.

Aplicar tratamientos durante el día suele ser insuficiente si el cabello se expone inmediatamente al sol, la contaminación o las herramientas de calor.

Por ello, usar remedios caseros durante la noche puede servirnos como un escudo reparador prolongado que aprovecha las horas de sueño para penetrar la corteza del cabello sin interrupciones.

Las 3 mascarillas capilares nocturnas para reparar puntas abiertas

Aceite de coco y miel

Para preparar esta mascarilla necesitaremos 2 cucharadas de aceite de coco orgánico, que está prensado en frío, y una cucharada de miel de abeja pura.

Estos ingredientes deben ser mezclados hasta conseguir una pasta homogénea. Después aplicaremos únicamente de medios a puntas en las partes donde el cabello está seco e insistiendo en las zonas partidas.

Las mejores mascarillas capilares para reparar las puntas abiertas|Pexels: Nataliya Vaitkevich

El aceite de coco es uno de los pocos aceites capaces de penetrar el tallo poloso para reducir la pérdida de proteína, mientras que la miel actúa como un humectante natural que retiene el agua dentro de la fibra, suavizando la textura de nuestra melena.

Aguacate y aceite de oliva

Necesitamos de medio aguacate maduro y dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Trituraremos el aguacate con un tenedor hasta que no queden grumos e integraremos el aceite de oliva.

La mezcla se agrega de medios a puntas y se deja reposar toda la noche con el cabello envuelto en una toalla. Es la mascarilla perfecta para reparar, devolver elasticidad y prevenir futuras puntas abiertas.

Estas son las mascarillas capilares caseras que nutren a las melenas secas|Pexels: Ron Lach

Yogur natural y aceite de almendras

Utilizaremos 3 cucharadas de yogur natural sin azúcar, preferiblemente griego, y una cucharada de aciete de almendras dulces. Combinaremos estos ingredientes en un recipiente pequeño y aplicaremos sobre el cabello gúmedo con un atomizador para que se distribuya mejor.

El yogur y el aceite ayudarán a la melena a recuperar su brillo y suavidad, ya que aportan proteínas y sellan las escamas abiertas del pelo, eliminando el frizz.

