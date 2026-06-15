VIDEO: Muere influencer de 30 años por caer al cráter de un volcán, al intentar peligrosa hazaña

Un creador de contenido que era conocido a nivel internacional como el "Spider-Man de Yemen" murió este fin de semana al intentar una peligrosa hazaña en un volcán ubicado en su país. Tenía 30 años de edad.

Al-Qaqa Ibn Antar, nombre real del influencer, se dedicaba al estilo de escalada llamado 'free-climbing', que consiste en ascender empleando únicamente las manos y pies. El viernes 12 de junio estuvo intentando escalar los empinados bordes del cráter volcánico Hardah Dam, sin equipo de seguridad; desafortunadamente, cayó dentro.

En redes sociales ya circula un supuesto video del accidente donde el "Spider-Man de Yemen" perdió su agarre de la superficie rocosa casi vertical y cayó, de acuerdo con la BBC.

El cuerpo de Al-Qaqa Ibn Antar fue recuperado de las aguas que se encuentran al interior del cráter, se halló a 30 metros de profundidad. La Autoridad de Defensa Civil de Yemen publicó un comunicado señalando que la operación de rescate había sido de alto riesgo y "una de las más difíciles y complejas realizadas en campo"; esto último, debido al terreno altamente irregular, las condiciones ambientales y las altas temperaturas dentro del cráter.

#aldhale #damt #yemen #lemen ♬ som original - CG NEWS OFICIAL @cgnewsoficial O jovem escalador iemenita Al-Qa'qa' bin Antar, amplamente conhecido na internet pelo apelido de "Homem-Aranha do Iêmen", faleceu nesta sexta-feira (12/06). O acidente fatal ocorreu enquanto ele tentava escalar a imensa cratera vulcânica de Haradhat Damt, que possui cerca de 120 metros de profundidade, localizada na província de Al Dhale, no sul do Iêmen. ​Reconhecido por sua habilidade incomum de subir encostas íngremes e paredões rochosos completamente desprovido de cordas, ganchos ou qualquer outro tipo de equipamento de proteção, o jovem utilizava sua visibilidade nas redes sociais para registrar os desafios e também realizava resgates de animais que ficavam presos em penhascos da região. ​Al-Qa'qa' realizava uma demonstração de escalada no interior da cratera quando escorregou e caiu dentro da cratera vulcânica. Devido ao relevo acidentado e à profundidade do local, equipes de resgate enfrentaram sérias dificuldades de acesso ao longo de dois dias de mobilização, mas o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado. ​A cratera de Haradhat Damt é um famoso ponto turístico natural da cidade histórica de Damt, cercada por trilhas e escadarias metálicas. A mørt€ do influenciador gerou grande comoção entre seus milhares de seguidores na internet e reacendeu debates locais sobre os perigos da realização de manobras radicais em áreas de risco sem a infraestrutura mínima de segurança e rotas de emergência. 📹 Reprodução: redes sociais 📱 Siga: @cgnews.oficial #noticias

Quién era el "Spider-Man de Yemen"

Al-Qaqa Ibn Antar se ganó el apodo del "Spider-Man de Yemen" debido a los videos y material que compartía en redes sociales donde se le veía haciendo peligrosos retos de escalada en formaciones naturales de su país.

El 'free-climbing', deporte al que se dedicaba el influencer, consiste en ascender diversas superficies empinadas y de gran altura usando solo la fuerza de su cuerpo y habilidad para sujetarse de grietas, algunas de las cuales a veces son tan mínimas que la mayoría de la gente ni siquiera las percibiría; no se utilizan cuerdas, poleas ni ningún otro equipo para subir. Hay quienes lo practican con equipo de seguridad en caso de caídas o quienes ni siquiera llevan eso.

