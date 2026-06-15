VIDEO: Muere influencer de 30 años por caer al cráter de un volcán, al intentar peligrosa hazaña
Al-Qaqa Ibn Antar, de 30 años, era conocido como el “Spider-Man de Yemen” por los peligrosos retos que cumplía al practicar escalada ‘free-climbing’.
Un creador de contenido que era conocido a nivel internacional como el "Spider-Man de Yemen" murió este fin de semana al intentar una peligrosa hazaña en un volcán ubicado en su país. Tenía 30 años de edad.
Al-Qaqa Ibn Antar, nombre real del influencer, se dedicaba al estilo de escalada llamado 'free-climbing', que consiste en ascender empleando únicamente las manos y pies. El viernes 12 de junio estuvo intentando escalar los empinados bordes del cráter volcánico Hardah Dam, sin equipo de seguridad; desafortunadamente, cayó dentro.
En redes sociales ya circula un supuesto video del accidente donde el "Spider-Man de Yemen" perdió su agarre de la superficie rocosa casi vertical y cayó, de acuerdo con la BBC.
El cuerpo de Al-Qaqa Ibn Antar fue recuperado de las aguas que se encuentran al interior del cráter, se halló a 30 metros de profundidad. La Autoridad de Defensa Civil de Yemen publicó un comunicado señalando que la operación de rescate había sido de alto riesgo y "una de las más difíciles y complejas realizadas en campo"; esto último, debido al terreno altamente irregular, las condiciones ambientales y las altas temperaturas dentro del cráter.
@cgnewsoficial O jovem escalador iemenita Al-Qa'qa' bin Antar, amplamente conhecido na internet pelo apelido de "Homem-Aranha do Iêmen", faleceu nesta sexta-feira (12/06). O acidente fatal ocorreu enquanto ele tentava escalar a imensa cratera vulcânica de Haradhat Damt, que possui cerca de 120 metros de profundidade, localizada na província de Al Dhale, no sul do Iêmen. Reconhecido por sua habilidade incomum de subir encostas íngremes e paredões rochosos completamente desprovido de cordas, ganchos ou qualquer outro tipo de equipamento de proteção, o jovem utilizava sua visibilidade nas redes sociais para registrar os desafios e também realizava resgates de animais que ficavam presos em penhascos da região. Al-Qa'qa' realizava uma demonstração de escalada no interior da cratera quando escorregou e caiu dentro da cratera vulcânica. Devido ao relevo acidentado e à profundidade do local, equipes de resgate enfrentaram sérias dificuldades de acesso ao longo de dois dias de mobilização, mas o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado. A cratera de Haradhat Damt é um famoso ponto turístico natural da cidade histórica de Damt, cercada por trilhas e escadarias metálicas. A mørt€ do influenciador gerou grande comoção entre seus milhares de seguidores na internet e reacendeu debates locais sobre os perigos da realização de manobras radicais em áreas de risco sem a infraestrutura mínima de segurança e rotas de emergência. 📹 Reprodução: redes sociais 📱 Siga: @cgnews.oficial #noticias #aldhale #damt #yemen #lemen ♬ som original - CG NEWS OFICIAL
Quién era el "Spider-Man de Yemen"
Al-Qaqa Ibn Antar se ganó el apodo del "Spider-Man de Yemen" debido a los videos y material que compartía en redes sociales donde se le veía haciendo peligrosos retos de escalada en formaciones naturales de su país.
El 'free-climbing', deporte al que se dedicaba el influencer, consiste en ascender diversas superficies empinadas y de gran altura usando solo la fuerza de su cuerpo y habilidad para sujetarse de grietas, algunas de las cuales a veces son tan mínimas que la mayoría de la gente ni siquiera las percibiría; no se utilizan cuerdas, poleas ni ningún otro equipo para subir. Hay quienes lo practican con equipo de seguridad en caso de caídas o quienes ni siquiera llevan eso.