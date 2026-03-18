Adiós los espacios pequeños: 5 ideas de muebles que maximizarán las áreas de tu casa

Cuando contamos con espacios pequeños es importante utilizar muebles multifuncionales. Con un poco de creatividad podrás crear espacios para moverte libremente y te sentirás más cómoda.

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La manera más inteligente de agrandar el área es con muebles y accesorios multifuncionales. Esta es la manera en la que vas a aprovechar al máximo el espacio. En cuanto al almacenamiento también es importante por lo que con estas opciones vas a tener soluciones.

¿Qué muebles optimizarán tu espacio?

Pedestal de cama con espacio de almacenamiento invisible

Para tener un ambiente definido, puedes utilizar los colores neutros y vivos. Si tu casa tiene un espacio pequeño puedes colocar una cama en una alcoba, de modo que está protegida por tres lados. Así se crea un refugio acogedor.

Tu cama tendrá más espacios.|Pinterest

Además, la cama hecha a medida contiene una extensión con grandes cajones que también puede utilizarse como banco. Esta es una gran opción para poder ganar espacio sin perder el orden.

Pop-up: Cocina en 11 metros cuadrados

Otra opción muy eficaz es una mesa de comedor que se despliega como un mueble pop-up. Cuando no se utiliza, no estorba. Además, los colores vivos crean zonas diferenciadas.

Puedes usar un azul intenso para marcar la zona del comedor, el color melocotón es ideal para la cocina americana. En cuanto al baño utiliza un blanco neutro, con una puerta espejada por ambos lados. Un efecto encantador que casi hace olvidar las condiciones espaciales.

Estas mesas son funcionales.|Pinterest

Muebles serpiente: Interior sin esquinas ni bordes

El mueble serpiente se caracteriza por no tener esquinas, aristas duras y por dar fluidez. Los alargados muebles empotrados son de roble cepillado, ligeramente teñido para darles un aspecto cálido y delicadamente sobrio.

La forma en cuestión crea una zona separada pero abierta. Así es que el mueble fluye por la habitación e integra un sofá, espacio de almacenamiento y una larga zona de mesas donde también se come.