Un panqué de chocolate puede prepararse con ingredientes habituales de la despensa y sin técnicas avanzadas de repostería. Es por ello que traemos para ti estos 5 sencillos pasos de una receta deliciosa que tienes que probar. Mientras en México el aguacate se convierte en guacamole, en Brasil se come con azúcar.

Una de las recetas utiliza mantequilla, harina de trigo, azúcar, huevos, leche, cacao en polvo, polvo para hornear y vainilla, mientras que otras preparaciones especializadas emplean proporciones similares y un molde alargado para conseguir la forma tradicional. Pero si lo que quieres hacer es un pan de elote, debes seguir estos 5 sencillos pasos de la receta de la abuela que todos quieren probar.

Cómo hacer un panqué de chocolate en 5 sencillos pasos: la receta deliciosa que tienes que probar|IA

Así puedes hacer el panqué de chocolate

Paso 1. Acremar la mantequilla con el azúcar: Primero hay que dejar la mantequilla a temperatura ambiente para que tenga una textura suave. Después se incorpora el azúcar y se bate hasta conseguir una mezcla cremosa.

Paso 2. Incorporar huevos, leche, cacao y vainilla: Los dos huevos se agregan a la mezcla anterior y después se incorpora el cacao disuelto en los 220 mililitros de leche. La vainilla completa esta parte de la preparación.

Paso 3. Añadir los ingredientes secos: En otro recipiente se integra la harina con el polvo para hornear y después se incorpora esta combinación a la mezcla húmeda. Los ingredientes deben mezclarse hasta que queden bien unidos.

Paso 4. Preparar el molde y hornear: El molde alargado debe engrasarse y enharinarse antes de colocar la mezcla. Después se introduce en un horno precalentado a 180 °C en un tiempo aproximado de 40 minutos.

Paso 5. Comprobar la cocción y dejar enfriar: Cerca de los 40 minutos se puede introducir un cuchillo o palillo en el centro; si sale seco, la preparación ya alcanzó el punto indicado. Después debes dejar reposar la pieza antes de desmoldarla para evitar que pierda estructura. Una vez frío, puede servirse en rebanadas sin añadir cobertura.