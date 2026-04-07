3 ideas para poner un ventilador de techo moderno para tu sala y mantener fresco incluso en temporada de calor
Si ya probaste todo y no logras que tu casa se sienta agradable cuando hay clima extremo, quizá la tecnología de un ventilador de techo podría ser la solución.
Con el inicio de la temporada primavera / verano 2026, los cambios de temperatura se vuelven cosa de todos los días y el calor se hace cada vez más insoportable, al grado de que tener las ventanas abiertas ya no es suficiente. En estos casos, una solución práctica y que brinda resultados casi de inmediato, es la instalación de un ventilador de techo, cuyo diseño está pensado para refrescar todos los espacios.
¿Cuál es el mejor ventilador de techo para una casa? Los modelos que no fallan cuando hace calor
- Diseños medianos y discretos para salas reducidas. La estancia de sala - comedor usualmente es el lugar donde se pasa gran parte del tiempo, ya sea viendo la televisión o conviviendo con la familia. Esto hace que sea el punto indicado para colocar un ventilador de techo que mantenga circulando el aire siempre que esté encendido.
En cuanto al tamaño ideal, el sitio especializado Renotender recomienda que sea mediano. De esta manera, la estructura de las aspas hará que la ventilación sea funcional sin saturar el espacio.
- Ventiladores de techo ideales para techos bajos. Un aspecto muy común en los departamentos actuales, es que tienen los techos bajos, lo que incluso podría aumentar la sensación térmica al estar dentrio. La buena noticia es que esto tiene solución si se recurre a una ventilación pensada para espacios reducidos, como lo son los que son de diámetro menor a las 52 pulgadas, según información de The Project Fan.
Aquí es preferible no recurrir a diseños demasiado llamativos, pues esto podría terminar saturando visualmente el área.
- Con luz para una decoración aesthetic. Si prefieres los muebles y artículos de hogar que sean multifuncionales y ayudan a ahorrar espacio, entonces podría convenirte instalar un ventilador de techo con luz integrada. Tal como lo dice su nombre, estos modelos ya vienen con focos LED que se prenden y se apagan al gusto del cliente, por lo que de acuerdo con Decor Whim, podrás maniobrar como consideres necesario.
Dependiendo del tipo de decoración de interiores que tengas, puedes elegir entre ventiladores con estructuras minimalistas o un tanto más llamativas. También hay opciones disponibles sobre los controles que ocupan, pudiendo estar pegados a la pared o con control remoto.