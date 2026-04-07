3 ideas para poner un ventilador de techo moderno para tu sala y mantener fresco incluso en temporada de calor

Con el inicio de la temporada primavera / verano 2026, los cambios de temperatura se vuelven cosa de todos los días y el calor se hace cada vez más insoportable, al grado de que tener las ventanas abiertas ya no es suficiente. En estos casos, una solución práctica y que brinda resultados casi de inmediato, es la instalación de un ventilador de techo, cuyo diseño está pensado para refrescar todos los espacios.

¿Cuál es el mejor ventilador de techo para una casa? Los modelos que no fallan cuando hace calor