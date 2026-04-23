Así debes hacer una rutina de skincare a tus 20 a 30 años, según una dermatóloga

De tus 20 a 30 años, es fundamental empezar a crear nuestra propia rutina de skincare, cuidados que nos ayudarán a tener un mejor envejecimiento de tu piel, evitando que las manchas y arrugas comiencen a dominar todo tu rostro.

Pozole de setas: Ingredientes y paso a paso de una receta única y exquisita

Sin embargo, no es necesario usar rutinas de mil pasos; es así que una dermatóloga nos explica qué debemos incluir para tener un buen cuidado de la piel fácilmente.

¿Qué se necesita para un skincare completo?

Es usual encontrarnos en redes sociales con la rutina de skincare que requiere de mil pasos y productos de todo tipo. Aunque es contenido viral, eso no implica que sea la mejor opción para tu piel, por eso la dermatóloga kaly.derma deja las siguientes recomendaciones para usar en tus 20 a 30 años:

Usa un limpiador suave; si tienes uno que te deja una sensación muy seca, mejor cambia por otra alternativa.

La vitamina C por la mañana te ayudará a disminuir el daño ambiental que se genera en tu piel y le da mayor luminosidad.

El protector solar todos los días no debe faltar; recuerda usarlo sin importar si no vas a la playa, además de hacer su correspondiente retoque.

Por la noche aplica retinoide, ya que te ayudará a mejorar la textura de la piel y previene el envejecimiento. Pero ten cuidado, ya que es un producto no apto para todos, así que consulta con un experto y úsalo poco a poco.

La hidratación es indispensable; con una crema que te ayude a hidratar la piel es suficiente. Puedes usar ácido hialurónico en tu rutina; así lo recomienda la dermatóloga.

¿Cuál es el orden de la rutina de skincare?

Además de usar productos correctos, es fundamental hacer una correcta aplicación del producto, por lo que se recomienda hacer el siguiente orden en tu rutina de skincare:

Limpieza.

Vitamina C

Tónico, pero es un elemento opcional.

Serum.

Contorno de ojos.

Crema hidratante.

Protector solar por el día

Como ya pudiste ver, no es necesario mil pasos o productos para poder cuidar tu piel de los 20 a 30 años. Recuerda usar productos adecuados a tu tipo de rostro y lee sus indicaciones de uso, ya que algunos de ellos son de uso exclusivo por la noche o el día, características que debes considerar.