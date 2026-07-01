Estas son las características de un lunar que puede derivar en cáncer de piel

El cuidado de la piel es muy importante ya que la radiación ultravioleta de tipo A y tipo B, logran penetrar en la Tierra y se acumula en el cuerpo humano. La primera lo hace de manera silenciosa mientras que la segunda se manifiesta con quemaduras y ampollas. Ante esto es que la protección de tu lunar juega un rol fundamental.

Hay estudios que manifiestan que hay un incremento de casos de cáncer de piel en personas de entre 25 y 35 años. Cabe destacar que no solo las personas se ven afectadas por las radiaciones del Sol, sino que también hay electrodomésticos que afectan la salud cutánea. Estos son: televisores, computadoras, lámparas blancas y teléfonos celulares.

Los especialistas manifiestan que el uso de computadoras incrementa la aparición de lesiones en las zonas del cuello y el área submamaria, ya que la vestimenta común no bloquea la radiación en su totalidad.

¿Qué características de tu lunar son una alerta?

Es importante tener en cuenta ABCDE de los lunares para saber si puedes correr riesgo de cáncer de piel. Estos son;

Asimetría (A): Un lunar debe tener una estructura simétrica cuando se divide imaginariamente en dos.

Bordes (B): Otro dato a tener en cuenta es que la periferia de un lunar tiene que ser clara. En el caso de que presente bordes oscuros o con ramificaciones pues es indicio de malignidad.

Color (C): Debe ser homogéneo. La presencia de más de dos tonalidades es una señal de alerta.

Diferentes estructuras (D): Cambios en el relieve, hundimientos, elevaciones o sangrados requieren evaluación.

Diámetro (D): Por último, si tiene un crecimiento mayor a los 5 milímetros o medio centímetro en el lapso de un año, pues es un factor de riesgo.

Los expertos manifiestan que los menores de 18 años que tengan tendencia al acné deben usar productos ultra fluidos, geles o barras protectoras. Los adultos deben optar por los fluidos y las personas mayores de 50 años necesitan fórmulas en crema. Aplica el protector cada 30 minutos.

