Muere Manolo Arjona, integrante original de Locomía, a los 58 años: esto es lo que se sabe

Una lamentable noticia ha generado conmoción dentro de la música pop en español tras informarse que la madrugada de este 1 de julio la muerte de Manuel “Manolo” Arjona, integrante de la reconocida agrupación Locomía a los 58 años de edad. La noticia ha generado una ola de reacciones dentro del mundo del espectáculo, entre las despedidas más dolorosas han sido la que han expresado sus excompañeros del grupo como Luis Font, quien recordó al artista con un homenaje en redes sociales.

¿De qué murió Manolo Arjona?

De acuerdo con medios españoles, el cantante murió de forma repentina en su casa de Viladecans, Barcelona. Sin embargo, ni equipo de computrabajo, familiares o autoridades no han dado a conocer públicamente la causa oficial del deceso.

Aunque no se ha especificado la causa primero reportes señalan que Arjona pasó parte del día dedicado a la pintura, una de sus grandes pasiones, y posteriormente se fue a dormir, pero ya no despertó, por lo que se cree que sufrió de un paro cardiorespiratorio. Por otro lado, lo que sí se ha revelado es que sus restos serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, en Barcelona.

¿Quién era Manolo Arjona?

Manuel “Manolo” Arjona fue uno de los miembros fundamentales de la formación original de Locomía, agrupación española que alcanzó fama internacional a finales de los años 80 y principios de los 90 gracias a éxitos como Locomía y Rumba, Samba, Mambo, además de su inconfundible imagen con abanicos gigantes y llamativos vestuarios.

Arjona participó en distintas etapas del grupo y volvió a reunirse con algunos de sus compañeros en los años posteriores para mantener vivo el legado de la banda. En 2024 también participó en la promoción del documental y la película inspirados en la historia de Locomía, reafirmando su vínculo con uno de los fenómenos musicales más recordados del pop español. Con su fallecimiento, la agrupación suma otra dolorosa pérdida tras las muertes de Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas.