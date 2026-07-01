Ideas DIY: Cómo hacer un farol decorativo para la terraza con frascos de vidrio grandes

El mundo de las manualidades ha entrado en auge desde hace un tiempo. Esta práctica que se creía propia del ámbito escolar, está ganando cada vez más adeptos en los hogares debido a que es una de las actividades recomendadas como cable a tierra.

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Las manualidades, el reciclaje, la reutilización y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) se han convertido en todo un movimiento que no solo puede analizarse como una forma de expresión. A través de ellas la mente se mantiene activa, nos alejamos de las pantallas y rompemos con las largas rutinas laborales.

¿Dónde hallar ideas DIY?

En el caso de las ideas DIY, estas nuclean a las otras prácticas señaladas y es que sus proyectos son por demás atractivos. Para encontrarlas solo basta con bucear en plataformas visuales y de contenido colaborativo como Pinterest y YouTube, ideal para tutoriales detallados paso a paso.

Además, las redes sociales de formato corto como Instagram y TikTok son excelentes para descubrir trucos rápidos, inspiración diaria y formas creativas de reutilizar objetos cotidianos de manera sostenible.

¿Cómo hacer un farol decorativo?

Al respecto, en esta oportunidad te proponemos un proyecto muy interesante. La idea DIY que se destaca es la posibilidad de crear un farol decorativo para la terraza y a partir de frascos de vidrio grandes, por lo que se trata de un proyecto que se une al reciclaje.

A continuación se detalla la guía paso a paso para hacer tu farol usando materiales fáciles de conseguir o reutilizar:

Materiales

Frascos de vidrio grandes (limpios y sin etiquetas).

Hilo o soga de yute/sisal (fina o mediana).

Pistola de silicona caliente (o pegamento universal).

Piedritas de río, arena o sal gruesa para el fondo.

Velas (pueden ser de cera tradicionales o velas LED para mayor seguridad).

Paso a paso