Estas colonias cítricas te harán oler bien en el verano

Las temperaturas altas están siendo altar por lo que el verano ya se hizo sentir. Es momento de utilizar fragancias ligeras, refrescantes y acuáticas ya que tienen la capacidad de hacerte sentir fresca y liviana en el día. Tu piel tendrá un olor agradable y limpio que se sentirá luego de una ducha.

En esta temporada las notas que más resaltan son la bergamota, el limón, el pomelo, la mandarina, el té verde, la lavanda, la menta o el romero. Su uso es porque no son pesados, transmiten vitalidad y limpieza. Para lograr esto es que se opta por las colonias ya que priorizan la frescura y la limpieza.

¿Cuáles son las colonias críticas que te hacen oler bien?

Colonia Pura Acqua Di Parma

Esta es una colonia que tiene un aroma fresco y luminoso debido a que contiene bergamota, la dulzura de la naranja y el petitgrain. Se instala dentro de la familia olfativa cítrica aromáticas por lo que es ideal para los amantes de las fragancias elegantes y vibrantes. En cuanto a su durabilidad es extendida y dura todo el día.

Ôff Now Eau de Toilette Lancôme

Luego tenemos esta fragancia que es jugosa y limpia con un carácter cítrico con un punto amaderado que se mezcla con la frescura de la verbena y el sándalo. Esto proporciona serenidad y bienestar por lo que te sentirás perfecta todo el día. Cabe destacar que es una colonia que tiene muy buena durabilidad por sus notas cálidas y cremosas.

Eau De Rochas Néroli Azur Eau de Toilette

Por último, tenemos esta fragancia que se inspira en lo que es la frescura y el ambiente mediterráneo, combina notas cítricas y florales que se fusionan con el petitgrain y toques frutales. Además agrega un matiz energético mientras que el fondo y la durabilidad se logra con los acordes ambarinos y almizclados. Es una elección sofisticada y atractiva.