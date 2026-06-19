Por qué debes usar corrector naranja para ojeras oscuras

En el mundo del maquillaje, usar corrector naranja para cubrir las ojeras oscuras funciona porque el pigmento de este color es el opuesto cromático exacto del azul y del violeta en el círculo cromático, logrando neutralizar y cancelar ópticamente la oscuridad.

Aplicar este pre-corrector de color de forma localizada permite unificar el tono de la piel suborbital antes de colocar la base, evitando que la zona adquiera un aspecto gris o cenizo.

Si al despertar notas que tu mirada está fatigada y tienes una coloración profunda debajo de los ojos, no podrás cubrir la oscuridad con el corrector beige convencional o más claro, ya que este se mezcla con el fondo oscuo y genera un subtono gris plomizo que acentúa el cansancio.

“Huérfanos” capítulo de Lo Que La Gente Cuenta

Por esto debes usar un corrector naranja para ojeras oscuras

Ley de complementariedad de los pigmentos

En el círculo cromático, los colores situados en posiciones diametralmente opuestas se anulan entre sí al mezclarse. El naranja es el complemento directo al azul y el violeta.

Cuando colocas un pigmento naranja sobre una ojera azulada, las longitudes de onda de ambos colores se absorben mutuamente de forma sustractiva, dando como resultado un tono neutro, marrón-beige apagado, que imita el color natural de la piel

La forma correcta de usar corrector naranja en ojeras oscuras|Pinterest

Prevención del subtono grisáceo

Las bases y correctores tradicionales contienen altas concentraciones de dióxido de titanio o pigmento blanco.

Si aplicas blanco sobre el azul, ópticamente obtienes gris. Al usar primero el naranja, eliminas el trasfondo azul por completo; de este modo, cuando colocas tu corrector regular encima, este solo debe igualar el tono de la piel y ya no tiene que competir contra la oscuridad subyacente.

Las ojeras oscuras deben cubrirse con un corrector especial de color naranja|Pinterest

Saturación adaptativa según el fototipo

El corrector naranja no es un producto universal en su intensidad; se debe ajustar al nivel de melanina del rostro.

Las pieles claras necesitan un tono durazno o salmón para no saturar la zona, mientras que las pieles morenas u oscuras requieren un naranja vibrante o terracota puro para contrarrestar las ojeras densas y verdosas sin desaparecer bajo el maquillaje.

