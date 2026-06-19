¿Cómo lograr unos ojos más grandes y despiertos con el delineado invertido?

La técnica del delineado invertido consiste en trasladar el foco de atención y la carga del maquillaje hacia la línea de las pestañas inferiores para redefinir el eje de la mirada y conseguir unos ojos mucho más grandes y despiertos.

Los expertos utilizan este tipo de trazo para despejar la línea de agua superior con tonos claros y dar un efecto de descanso inmediaro. Quienes tienen ojos pequeños, encapotados o párpados caídos pueden utilizar esta técnica para revertir las reglas del delineado convencional.

Se trata de la herramienta definitica de la cosmética moderna para redirigir la arquitectura del rostro. Al trabajar sobre el contorno inferior, se aprovecha la base firme del ojo para proyectar las líneas de fuga que levantan la mirada de forma dramática y natural.

Así logras unos ojos más grandes con el delineado invertido

Elongación horizontal mediante la línea de fuga inferior

En lugar de iniciar el trazo en el párpado superior, el ala nace del seguimiento natural de la línea de las pestañas inferiores.

Al extender este plano hacia las sienes en un ángulo de 45 grados, se crea una línea continua que alarga el ojo horizontalmente, simulando la estructura almendrada de una mirada felina.

Delineado invertido en ojos para hacerlos vez más despiertos|Pinterest

Apertura vertical por contraste iónico

La saturación de pigmento oscuro negro, marrón o grafito, se concentra estrictamente por debajo de la línea de agua inferior, difuminándose hacia las mejillas.

Al dejar el párpado móvil superior despejado o con sombras de tonos de piel y añadir un delineador color nude o crema en la línea de agua inferior, la esclerótica, la parte blanca del ojo, parece expandirse verticalmente hacia abajo, haciendo que el iris resalte más.

El delineado invertido abre los ojos pequeños y da aspecto descansado|Pinterest

Foco de luz en el lagrimal

El delineado invertido culmina en la zona interna del ojo con un trazo angular ultrafino en forma de "V".

Esta sutil prolongación del lagrimal hacia la nariz simula un ojo más largo y despierto. contrarrestando la apariencia de ojos cansados o juntos.

