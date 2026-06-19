Cómo usar pantalones tipo slouchy con efecto estilizado para que las piernas luzcan más largas: paso a paso
Los jeans son una prenda básica que no puede faltar en ningún armario y que nunca pasan de moda gracias a todas las variaciones que existen de sus siluetas. Y uno de los estilos que arrasarán en las tendencias este 2026, son los pantalones slouchy, que no solo combinan muy bien con todo tipo de atuendos, sino que también son una de las prendas que estilizan la figura y hace que las piernas se vean kilométricas.
¿Cómo son los pantalones slouchy?
El corte slouchy en pantalones hace referencia a las siluetas de tiro alto con cadera marcada y que tienen una caída amplia, de acuerdo con la definición de Vogue. Aunque tienen similitudes con los wide leg, en estos diseños los cortes son mucho más ligeros y no quedan tan ajustados.
Estas características permiten experimentar y probar combinaciones que son favorecedoras para cada tipo de cuerpo. Por ejemplo, son ideales para aquellas mujeres que quieren disimular la zona del vientre y también los pantalones slouchy ayudan a alargar visualmente las piernas para una apariencia estilizada de pies a cabeza.
3 trucos infalibles para verte más alta usando jeans slouchy
- Apuesta por los atuendos monocromáticos. A pesar de que hay quienes consideran esta tendencia como aburrida y hasta obsoleta, lo cierto es que los looks monocromáticos, es decir, que se componen de un solo color, se ven fabulosos para cualquier ocasión y son muy favorecedores. Y para crear un efecto que alargue las piernas, se pueden usar unos jeans negros y complementar con tops y zapatos del mismo tono, lo que unifica la imagen al instante.
- Usa tops y blusas ligeramente más cortos que el tiro. Los jeans de corte bajo no son para todas y es por esto que el tiro alto sigue siendo de los preferidos en las tendencias de moda este 2026. Y una ventaja que ofrece esta silueta, es que permite combinar con tops y blusas cortas, pero sin dejar el abdomen al descubierto, sino que solamente da la sensación de que el torso es mucho más largo.
- Usa zapatos abiertos con pantalones slouchy para alargar visualmente tu silueta. Otro de los secretos que nunca fallan para vestirte y verte más alta, consiste simplemente en elegir el calzado adecuado. Por ejemplo, a los jeans tipo slouchy es quedan muy bien los zapatos abiertos porque prolongan la imagen ante la mirada, en especial si son modelos con tacón ligero como los stilettos.