Cómo usar pantalones tipo slouchy con efecto estilizado para que las piernas luzcan más largas: paso a paso

Los jeans son una prenda básica que no puede faltar en ningún armario y que nunca pasan de moda gracias a todas las variaciones que existen de sus siluetas. Y uno de los estilos que arrasarán en las tendencias este 2026, son los pantalones slouchy, que no solo combinan muy bien con todo tipo de atuendos, sino que también son una de las prendas que estilizan la figura y hace que las piernas se vean kilométricas.

¿Cómo son los pantalones slouchy?

El corte slouchy en pantalones hace referencia a las siluetas de tiro alto con cadera marcada y que tienen una caída amplia, de acuerdo con la definición de Vogue. Aunque tienen similitudes con los wide leg, en estos diseños los cortes son mucho más ligeros y no quedan tan ajustados.

Los stilettos combinan muy bien con los jeans slouchy y alargan las piernas|Pinterest

Estas características permiten experimentar y probar combinaciones que son favorecedoras para cada tipo de cuerpo. Por ejemplo, son ideales para aquellas mujeres que quieren disimular la zona del vientre y también los pantalones slouchy ayudan a alargar visualmente las piernas para una apariencia estilizada de pies a cabeza.

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