¿Cómo elegir el tono de base de maquillaje correcto en pieles oliva?

La mayoría de las marcas de maquillaje dividen sus gamas de color en tres categorías tradicionales: frío, cálido y neutro. Sin embargo, la piel oliva se encuentra en un limbo cromático.

Al aplicar una base de cálida el rostro luce artificialmente naranja, mientras que al usar una neutra se ven apagadas, y las bases frías las transforman en una superficie grisácea.

Este fenómeno ocurre porque la piel oliva posee una firma molecular única donde el trasfondo verde altera la percepción del color.

Así eliges el tono de base de maquillaje correcto en la piel oliva

Para seleccionar el producto correcto, primero debes comprender cómo interactúa la luz con los pigmentos de tu rostro:

La paradoja de la temperatura

La piel oliva rompe la regla tradicional del subtono único. Superficialmente puede parecer cálida debido al reflejo dorado o amarillo que proyecta la luz solar.

Sin embargo, en áreas de sombra, como el contorno de la boca o el cuello, se hace evidente un trasfondo frío, ligeramente verdoso o cetrino.

Necesitas un producto formulado específicamente con pigmentos verde-oliva, no solo amarillos.

La piel oliva necesita de un maquillaje especial que se adapte a su subtono|Pinterest

El nivel de intensidad

El trasfondo verde no es exclusivo de un solo nivel de coloración dérmica. Existe un fenotipo oliva claro, común en el mediterráneo o Asia oriental, que suele confundirse con pieles pálidas enfermas si se usa el tono incorrecto.

Mientras que el oliva profundo, común en Latinoamérica y Medio Oriente, que se confunde por error con un bronceado puramente cálido.

Existen pieles olivas frías y pieles olivas cálidas|Pinterest

La zona de prueba definitiva

Para probar la base correcta de maquillaje la zona de prueba definitiva suele ser el cuello y la mandíbulo, siendo la muñeca o la mano un error común que cometen algunas personas.

Las manos sufren una mayor exposición solar y microcirculación, alterando el color real de la piel. El punto de balance exacto se puede encontrar trazando una línea vertical que vaya desde la parte baja de la mejilla, cruce la mandíbula y temrine en el lateral del cuello. Una base adecuada se funde y desaparece en esa transición de tres zonas.