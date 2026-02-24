Este es el mejor shampoo matizador para las canas: hará que las luzcas como nadie en México

Cuidar que las canas no se vean amarillas u opacas y, en cambio, luzcan hermosas puede ser todo un reto . Seguramente te has preguntado qué shampoo usar para que se vean plateadas, modernas y con estilo. Afortunadamente, existen champús matizadores con ingredientes que ayudan a mantenerlas brillantes y con un tono uniforme.

La oxidación natural, la exposición prolongada al sol, el agua dura con minerales y los residuos de productos pueden hacer que las canas se opaquen. Por eso es importante aplicar un matizador neutralizante . En ese sentido, las mejores opciones son:

Matizador clásico violeta: Ideal para neutralizar tonos amarillentos en las canas. Suele ser el más económico.

Matizador con tratamiento hidratante: Perfecto para cabellos secos o gruesos, ya que además de matizar aporta nutrición.

Matizador premium o profesional: Aporta mayor brillo y ayuda a reparar la fibra capilar casi al instante.

¿Qué ingredientes debe tener un shampoo matizador para canas que realmente funcione?

Lo más importante al elegir un matizador es revisar sus ingredientes para evitar daños a largo plazo. Especialistas en belleza recomiendan que contenga:

Pigmentos violetas o azules , que neutralizan los tonos amarillos.

Agentes hidratantes , como glicerina, aceite de argán, jojoba o manteca de karité.

Proteínas o aminoácidos , como queratina, trigo o soja, que fortalecen el cabello.

Protección contra rayos UV , con vitamina E o filtros solares.

Que sea libre de sulfatos agresivos (aparece como "sulfate-free" en la etiqueta).

¿Cada cuánto tiempo se debe usar un matizador para canas?

La forma correcta de usar un matizador es de una a tres veces por semana. Déjalo actuar hasta cinco minutos antes de enjuagar con agua tibia. Al final, aplica un acondicionador hidratante para evitar resequedad. La revista Glamour recomienda no secar el cabello con toallas claras inmediatamente, ya que el pigmento puede mancharlas.

Las canas deben lucir plateadas y brillantes.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Se pueden matizar las canas de forma natural?

También puedes preparar un matizador casero con ingredientes naturales que encuentras en tu cocina. Según Glamour, esta receta es recomendada por algunos estilistas:

½ taza de té de manzanilla

3 cucharadas de miel

1 taza de zarzamoras

Mezcla todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener una crema homogénea. Aplícala sobre el cabello y deja actuar durante 20 minutos. Después, enjuaga con agua tibia, procurando que sea más fría que caliente para sellar la cutícula y potenciar el brillo.