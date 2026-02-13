4 tips de lujo para evitar que las canas se hagan amarillas: te cambiarán por completo

Las canas pueden dar un toque de sofisticación y elegancia al cabello de una mujer, pero cuando se tornan amarillas, pierden todo ese encanto. Si quieres evitarlo, sigue estos cuatro tips de lujo que los expertos en moda y belleza aplican a diario.

Aunque no lo creas, las canas amarillas no siempre aparecen por la edad. En muchos casos, son consecuencia de hábitos cotidianos que terminan afectando su tono natural.

¿Por qué salen las canas amarillas?

Cuando las canas se vuelven amarillas se debe, principalmente, a la contaminación ambiental provocada por el smog, el humo del cigarro y la exposición constante al sol. También influye el uso frecuente de planchas y tenazas calientes, bañarse con agua que contiene altos niveles de minerales, cloro o sarro. Así lo explicó el diario El Universal.

Entonces, ¿cómo evitar que salgan las canas amarillas?

Para prevenirlas, empieza con estos cuatro tips clave y notarás la diferencia.

Usa un shampoo adecuado : Opta por uno morado o violeta y altérnalo con tu shampoo tradicional. Estos productos neutralizan los tonos amarillentos, ayudan a mantener el color uniforme y conservan el brillo natural del cabello. No se trata de usarlo todos los días, sino de integrarlo estratégicamente a tu rutina.

: Opta por uno morado o violeta y altérnalo con tu shampoo tradicional. Estos productos neutralizan los tonos amarillentos, ayudan a mantener el color uniforme y conservan el brillo natural del cabello. No se trata de usarlo todos los días, sino de integrarlo estratégicamente a tu rutina. Reduce al mínimo el uso de tenazas y planchas : El calor excesivo reseca la fibra capilar y favorece que las canas cambien de tono. Si necesitas peinarte con calor, hazlo solo en ocasiones especiales y a temperaturas moderadas.

: El calor excesivo reseca la fibra capilar y favorece que las canas cambien de tono. Si necesitas peinarte con calor, hazlo solo en ocasiones especiales y a temperaturas moderadas. Aplica un protector térmico con filtro UV: Este paso es clave, ya que no solo protege del calor, sino también de los rayos solares, que oxidan el cabello y lo vuelven amarillento. Es como ponerle bloqueador solar a tu melena.

Este paso es clave, ya que no solo protege del calor, sino también de los rayos solares, que oxidan el cabello y lo vuelven amarillento. Es como ponerle bloqueador solar a tu melena. Dúchate con agua tibia e hidrata con mascarillas constantes: El agua muy caliente debilita el cabello y lo vuelve más vulnerable. Complementa con mascarillas nutritivas al menos una vez por semana para mantenerlo fuerte, suave y brillante.

¿Cómo llevar canas en 2026?

Si quieres sacarles el mayor provecho y lucirlas con estilo y sofisticación, hay formas de llevarlas en tendencia este 2026.

Usa las canas con estilo. |(ESPECIAL/CANVA)

Según la revista Marie Claire, lo de hoy es presumirlas al natural, libres y con brillo cotidiano. Por eso es fundamental mantenerlas sanas y bien cuidadas. También puedes matizarlas para conservar un tono uniforme y potenciar ese efecto elegante que nunca pasa de moda.