Cómo estilizar el peinado wolf cut para que tenga movimiento

El peinado wolf cut se ha popularizado en los últimos meses, ya que es un estilo que fácilmente puede adaptarse a hombres y mujeres, generando una melena con volumen y movimiento natural. Aunque es adaptable a todas las melenas, en ciertos casos puede ser difícil estilizar, en especial para quienes son lacias.

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Si quieres ese look, pero tienes el temor de que no se te vea el aspecto rebelde, no te preocupes, te vamos a detallar cómo lo puedes estilizar, técnica con la que evitarás tener un aspecto extremadamente liso.

¿Cómo peinar el corte wolf cut?

No olvidemos que el peinado wolf cut se destaca por el uso de capas cortas y desfiladas en la parte superior, mientras que los laterales y la nuca mantienen mechones más largos. Para las melenas lacias o con un ligero ondulado, es importante saber cómo estilizar el corte, ya que puede tener un aspecto muy liso, haciendo que las capas no se vean y no tenga tanto movimiento. La usuaria de @xxmilitaa_ comparte lo que ella hace para lucir mejor su peinado:

Después de bañarse, aplica en la melena aceite capilar, siempre de medios a puntas, y lo deja secar al aire mientras realiza otras actividades. Pero en lo que se va secando, no lo deja de mover con las manos, ya que esto ayudará a darle un aspecto desordenado y con volumen, evitando que los mechones se puedan quedar en una sola posición. Cuando ya se haya secado, usa una plancha para pasarla en movimientos rectos y después haciendo una “U” en las puntas. Al final, enmarca unos mechones más para mantener ese efecto. Si tienes fleco, lo planchas hacia adentro. Para finalizar, nuevamente con las manos mueve la melena. Incluso, cerca de las raíces de la coronilla, aprieta ligeramente el pelo con la plancha para darle volumen. Por último, aplica crema para peinar sin aplastar la melena. Igual puedes usar cera ligera o spray en seco para mantener la textura por más tiempo.

¿Qué tipo de cara le queda el wolf cut?

Siguiendo los pasos anteriores, lograrás estilizar el wolf cut dándole movimiento natural, evitando que adquiera esa apariencia aplastada. Recuerda que, si eres de melena muy lacia, deberás aplicar más productos, ya que con facilidad puede caerse o bajarse el efecto.

Aunque se puede adaptar a los rostros, usualmente es un peinado que se recomienda en aquellas personas que tienen una cara ovalada o en forma de corazón, ya que enmarcarán sus facciones.