Cómo llevar el wolf cut para lucir un look rebelde en el 2026

El wolf cut es un corte de pelo que se ha encargado de dominar los salones de belleza, debido a que es un look rebelde que muchas mujeres han seleccionado para estilizar su melena. Para poder lucirlo correctamente, debemos llevarlo de ciertas formas.

Es así que te vamos a explicar cómo llevar la melena con ese peinado, entonces toma nota de todas las recomendaciones que te haremos para que siempre luzcas hermosa en el 2026.

¿Cómo llevar el wolf cut?

La gran ventaja del wolf cut es que cuenta con muchas formas para poder llevarlo, manteniendo el look rebelde y femenino en el 2026. Así que al acudir al salón de belleza se recomiendan las siguientes opciones:

Versión clásica: Al que se le incluye un flequillo abierto, ideal para quienes no desean un cambio tan atrevido.

Flequillo atrevido: Al que se le agrega un fleco cortina, baby bangs o desfilado para lograr un toque audaz.

Rizos naturales: Una gran alternativa para realzar la forma de tus rizos, además de aportar encanto y estructura.

Más color: Si deseas hacer un cambio radical y más colorido, puedes aplicar mechas o colores vibrantes para darle más dimensión.

¿Qué tipo de cabello le queda al wolf cut?

Aunque el corte wolf cut tiene la principal ventaja de adaptarse a muchas melenas, es una realidad que mejor se adapta a quienes son onduladas y rizadas. Si eres de cabello lacio, entonces se recomienda estilizarlo para poder lograr ese volumen y mantener el look rebelde del 2026; realiza lo siguiente:

Protege tu melena con un protector térmico, aplica mousse que dé volumen. Boca abajo, seca tu pelo con una secadora desde las raíces. Con un cepillo redondo marca las capas para darle volumen.

Con todos los consejos anteriores van a lograr lucir una melena espectacular, con volumen natural, en especial si son lacias. Si eres de melena ondulada y rizada, consulta los cuidados que debes hacer para mantener el estilo.