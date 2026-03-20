Esto es lo que dice el color de tus uñas sobre ti: la psicología descifra qué significa

Hay quienes creen que mantener una imagen pulida es cuestión de pura vanidad, pero lo cierto es que todo lo que proyectamos a través de la apariencia va revelando aspectos sobre la personalidad. Es el caso de lo que dicen los diseños de uñas usados con regularidad, pues a pesar de que podría parecer que solo cumplen con embellecer las manos, también dicen mucho de quien las usa.

¿Los diseños de uñas afectan el estado de ánimo?

De acuerdo con un artículo de Evolve Psychiatry, el color de las uñas puede reflejar el estado de ánimo de una persona y, en algunos casos, influir en él. Por ejemplo, elegir un color alegre cuando se tuvo un mal día, es una forma de encontrarle el lado bueno a las cosas. Además de que el ritual que implica el manicure es un acto de autocuidado que ayuda a distrarerse por momentos.

Usar colores vibrantes en las uñas es una forma de mejorar el ánimo|Canva

¿Qué significan los colores que usas en las uñas?

En cuanto al sentido de las distintas tonalidades que son populares en el mundo del "nail art", generalmente se asocian los colores vibrantes a una personalidad carismática; los claros a las personas elegantes y los oscuros a personas fuertes.

Y si quieres saber qué significan los esmaltes que más te gustan, esto es lo que dicen los expertos en diseños de uñas:

