Esto es lo que dice el color de tus uñas sobre ti: la psicología descifra qué significa
Por increíble que suene, los diseños de uñas dicen muchísimo sobre nuestra personalidad y desde el color que elegimos se revelan datos sorprendentes.
Hay quienes creen que mantener una imagen pulida es cuestión de pura vanidad, pero lo cierto es que todo lo que proyectamos a través de la apariencia va revelando aspectos sobre la personalidad. Es el caso de lo que dicen los diseños de uñas usados con regularidad, pues a pesar de que podría parecer que solo cumplen con embellecer las manos, también dicen mucho de quien las usa.
¿Los diseños de uñas afectan el estado de ánimo?
De acuerdo con un artículo de Evolve Psychiatry, el color de las uñas puede reflejar el estado de ánimo de una persona y, en algunos casos, influir en él. Por ejemplo, elegir un color alegre cuando se tuvo un mal día, es una forma de encontrarle el lado bueno a las cosas. Además de que el ritual que implica el manicure es un acto de autocuidado que ayuda a distrarerse por momentos.
¿Qué significan los colores que usas en las uñas?
En cuanto al sentido de las distintas tonalidades que son populares en el mundo del "nail art", generalmente se asocian los colores vibrantes a una personalidad carismática; los claros a las personas elegantes y los oscuros a personas fuertes.
Y si quieres saber qué significan los esmaltes que más te gustan, esto es lo que dicen los expertos en diseños de uñas:
- Uñas negras. Personalidad independiente y un carácter definido. Quienes usan manicure negro, no se fijan en qué están haciendo los demás y se concentran en sus propias metas, indica el sitio de belleza Essie.
- Color rojo intenso. Personalidad seductora y atrevida, que roba miradas en todos los lugares a los que va. Incluso existe una teoría en la que tal como explica un artículo de Very Well Mind, los hombres se sienten más atraídos por mujeres que usan diseños de uñas rojos.
- Manicure metalizado. Personalidad atractiva que se preocupa por su imagen y no le preocupa ser considerada como extravagante, según un blog de Medium.
- Manicure nude. Personalidad elegante y sencilla, que siempre apuesta por la discreción pero sin descuidarse. Desde el análisis de la academia Nail Art NYC, el manicure nude es una forma de proyectar calma y seguridad.
- Uñas blancas. Personalidad obsesionada con el orden y que esperan que todo les salga bien. Según datos de Panic Nails, son individuos que tienen mucha paciencia y que casi nunca pierden los estribos.