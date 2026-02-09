6 cortes de pelo de melena corta para mujeres de 50 a 60 años que te hacen ver más joven

Elegir un buen peinado influye muchísimo en la imagen, sobre todo cuando se usan estilos que ayudan a resaltar alguna zona o de dar un efecto juvenil . En estos casos, la melena corta es una apuesta infalible para verte maravillosa y quitarte algunos años de encima, sin tener que saturar tu imagen o recurrir a técnicas muy elaboradas, únicamente confiando en los cortes de pelo ideales para mujeres mayores a 50 años.

Es por esto que este tipo de peinados están entre las tendencias de belleza más fuertes para el 2026 . Y lo mejor es que le quedan bien a las cabelleras lacias, rizadas u onduladas; basta con encontrar la versión que mejor favorezca y te haga sentir cómoda en todo momento.

Cortes de pelo que rejuvenecen: 6 estilos perfectos para mujeres a partir de los 50 años

Bob corto con capas suaves . Esta silueta es ideal para melenas de medianas a cortas porque aporta movimiento y suavizan el contorno del rostro, dando como resultado una apariencia juvenil sin perder la elegancia.

. Esta silueta es ideal para melenas de medianas a cortas porque aporta movimiento y suavizan el contorno del rostro, dando como resultado una apariencia juvenil sin perder la elegancia. Melena recta con puntas degrafiladas. Si quieres darle volumen a tu cabellera, pero te preocupa que se vea desarreglado, entonces las puntas degrafiladas se volverán tus mejores aliadas.

6 cortes de pelo que te hacen ver más joven y son muy sofisticados|Pinterest

Bob asimétrico . Para darle un toque atrevido a tus looks, apuesta por un bob asimétrico, es decir, que sea más largo de un lado y conserve la sofisticación de estos cortes de pelo que están en tendencia este 2026

. Para darle un toque atrevido a tus looks, apuesta por un bob asimétrico, es decir, que sea más largo de un lado y conserve la sofisticación de estos Melena corta con fleco de lado. Si tienes dudas sobre los flequillos largos y laterales, tienes que saber que estos estilos son infalibles a la hora de disimular líneas de expresión. Y para potenciar este efecto, agrega una melena corta y combina con tu peinado preferido.

6 cortes de pelo que te hacen ver más joven y son muy sofisticados|Pinterest

Corte shag . Esta es una apuesta segura para las mujeres a partir de los 50 años que no le temen a probar nuevos estilos

. Esta es Bob corto ondulado. Siguiendo con la premisa de confiar en "la magia del bob", esta es una versión de los cortes de pelo minis que dan movimiento a la cabellera al mismo tiempo que suavizan las facciones. Queda increíble con ondas, ya sean naturales o hechas con calor.